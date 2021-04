Bitkári spred baru Mariatchi idú po 7 rokoch za mreže! Súd ich argumenty neobmäkčili

V prípade brutálnej bitky pri nitrianskom bare Mariatchi, ktorá šokovala Slovensko ešte v roku 2013, padol právoplatný rozsudok.

Vo štvrtok rozhodol krajský súd o tom, že 4 z 5 útočníkov idú do basy. Jeden dostal podmienečný trest. Súd trom z pätice obžalovaných tresty zmiernil. Štyria z piatich útočníkov známej bitky pri bare Mariatchi idú do väzenia. Piaty dostal podmienku. Krajský súd neobmäkčili argumenty, že bitku nevyvolali, ani to, že od incidentu uplynulo už viac ako 7 rokov a medzitým si viacerí založili rodiny.

„Jednému obžalovanému bol uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 10 mesiacov so skúšobnou dobou 2 roky. Zvyšným štyrom bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere od 4 rokov,“ povedala Patrícia Mišovič, hovorkyňa Krajského súdu v Nitre. Dodala, že výmera niektorých trestov bola skrátená vzhľadom na zmiernenie právnej kvalifikácie vo vzťahu k prečinu výtržníctva.

„A to so zreteľom na odstup času od spáchania skutku, pričom obžalovaní sa od spáchania skutku nedopustili žiadnej trestnej činnosti, na pomerne dlhý čas od jeho spáchania.“ Rozsudok je právoplatný. Súd prebiehal v neprítomnosti obžalovaných. Bitku z októbra 2013 pred spomínaným barom zachytili aj mestské kamery. Holohlaví mladíci kopali svoje obete do hlavy, traja z nich utrpeli rôzne zranenia, z ktorých sa liečili niekoľko týždňov.