Hráči v FC Nitra čakajú na peniaze: Predžalobná výzva klubu!

Podľa Únie futbalových profesionálov (ÚFP) si vedenie fortunaligového klubu FC Nitra dlhodobo neplní svoje záväzky voči hráčom. Siedmi z nich, ktorí sú členovia ÚFP, sa v tejto súvislosti obrátili na klub s predžalobnou výzvou o vyrovnanie podlžností. FC Nitra od nich dostal výzvu na vyplatenie chýbajúcich výplat!

Ak to do desiatich dní neurobí, hráči majú právo jednostranne ukončiť zmluvy a žiadať uhradenie dlhu. „Klub si dlhodobo neplní svoje záväzky voči svojim hráčom. ÚFP vyzýva FC Nitra, aby upustil od protiprávneho konania voči svojim hráčom a zamestnancom. Preto zatiaľ nikto z hráčov nepodal trestné oznámenie. Klub však dlhodobo nevypláca hráčom mzdu, na základe čoho by orgány činné v trestnom konaní už len z medializovaných informácií mohli preveriť, či nejde o trestný čin,“ uvádza sa vo vyhlásení ÚFP.

„Zahraničným hráčom klub nevyplatil mzdu za dva mesiace. Preto poslali klubu výzvu s lehotou 15 dní na úhradu. Reakciou klubu bolo zníženie mzdy o 50 % pre nemeckých hráčov. Ako dôvod im bolo uvedené, že na Slovensku je „núdzový stav,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.