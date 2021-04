Ramsay privítal na zraze 25 hráčov, tím už pokračuje bez Lašáka

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay privítal na štvrtkovom druhom zraze pred MS v Rige 25 z 27 nominovaných hráčov.

Obrancovia Martin Gernát a Mislav Rosandič sa pripoja k tímu v pondelok. Slovákov čakajú cez víkend dva zápasy s Rakúskom, no už bez doterajšieho trénera brankárov Jána Lašáka, ktorý opustil realizačný tím a nezúčastní sa ani na MS v Lotyšsku. Od štvrtka až do konca majstrovstiev sveta ho na poste nahradí Peter Kosa.

"Na týchto majstrovstiev sveta sa nezúčastním, mám na to dva veľké dôvody. Jeden je súkromný a druhý je ten, že som si určil priority. Tým, že naši chalani z projektu Výchova talentovaných brankárov (VTB) nemali celú sezónu kempy, tak som si povedal, že sa im pokúsim nejaké zorganizovať teraz. Nemohol by som byť tam aj tam, to sa proste nedá. Povedal som si, že ten projekt je pre mňa v tejto chvíli aj s tým, čo prežívam v súkromnom živote, najlepšia voľba. Takže na MS nepôjdem, pôjde tam Peťo Kosa, čo je podľa mňa špičková náhrada," uviedol pre portál hockeyslovakia.sk.

"Je škoda, že tu nie je, ale rešpektujeme jeho rozhodnutie. Musí spraviť to, čo je najlepšie pre neho a jeho rodinu. Prajem mu všetko dobré a dúfam, že všetko pôjde tak, ako chce," uviedol na Lašákovu adresu tréner Ramsay.

Pred druhým blokom prípravy spravili tréneri viacero zmien v kádri. Po úvodných štyroch zápasoch ho opustili Denis Godla, Miroslav Mucha, Miloš Bubela, Michal Chovan, Oliver Okuliar, Martin Vitaloš a zranený Rastislav Gašpar. Naopak, pribudli Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Michal Krištof, Matúš Sukeľ, Matej Tomek, Július Hudáček, Pavol Regenda, Miloš Roman, Patrik Hrehorčák a Gernát s Rosandičom. Tí dostanú šancu v dvoch súbojoch s Rakúskom i v záverečnom dvojzápase pred MS s Českom.

"Čakajú nás ešte štyri zápasy a všetci dostanú príležitosť ukázať sa. Myslím si, že musíme popracovať na pokrývaní priestoru v defenzíve a v strednom pásme. Musíme dávať viac gólov, zlepšiť presilovky, aby sme nehrali zápasy, ktoré sú o jednom góle či sa končia v predĺžení," uviedol Ramsay.

Dvojica útočníkov zo švédskeho Leksandu Hrivík a Cehlárik má za sebou vydarenú sezónu a hlavný tréner verí, že budú lídrami ofenzívy aj v reprezentácii: "Veríme, že sú to hráči, ktorí nám dokážu naozaj pomôcť s našou ofenzívou a presilovkami. Dokážu skórovať a sme veľmi radi, že ich tu máme." V zápasoch s Rakúskom by mali dostať šancu obaja noví brankári Hudáček a Tomek.

Hrivík nazbieral v základnej časti SHL 51 kanadských bodov za 14 gólov a 37 asistencií, čím sa stal najproduktívnejším hráčom celej súťaže. Zároveň dosiahol aj najlepší bodový priemer na zápas (1,16). Na úlohu lídra v reprezentačnom tíme je pripravený: "Nemyslím si, že by ma to znervózňovalo. V tímoch, v ktorých som hral, som mal väčšinou také úlohy, takže si nemyslím, že mi to je cudzie a som na to pripravený."

Ďalším skúseným hráčom v pomerne mladom slovenskom kádri je Michal Krištof. "Už som si to zažil a viem, čo mám čakať, ale že by som bol 'mazák', to asi ešte nemôžem povedať. Myslím si, že keď budeme dobre korčuľovať, bojovať a dodržiavať ten systém, ktorý nám tréneri povedia, tak si myslím, že budú spokojní. Treba robiť poctivo aj tie maličkosti, ktoré budú od nás chcieť, aby ten systém mal zmysel a aby naša hra aj tak vyzerala," uviedol dvadsaťsedemročný útočník Kärpät Oulu.

K tímu sa pripojil aj obranca Miloš Roman, ktorý si v pondelok vybojoval titul v českej extralige s tímom HC Oceláři Třinec. Stihol si užiť krátke pozápasové oslavy, no potom už zamieril do Piešťany. "Bolo to rýchle rozhodnutie, pretože je to môj prvý reprezentačný zraz v A-tíme. Veľmi sa teším, vždy bola pre mňa česť reprezentovať. V klube budú nejaké oslavy, ale ja som rád, že som dostal šancu v národnom tíme a že tu môžem byť," uviedol.

Slovákov v úvode prípravy preverili Lotyši v rámci Kaufland Challenge (1:2 pp, 1:0 pp) a následne Nemci (4:3 sn, 2:1). V druhom prípravnom bloku absolvujú ďalšie štyri prípravné stretnutia - dve s Rakúskom v Piešťanoch (1. a 2. mája) a dve proti Česku v Prahe (6. a 7. mája). Po nich tréneri uzavrú nomináciu na MS.

Nominácia na tréningový kemp, a prípravné dvojzápasy s Rakúskom v Piešťanoch a Českou republikou v Prahe (29. 04.-08. 05. 2021):

brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva), Matej Tomek (KalPa Kuopio), Branislav Konrád (HC Olomouc)

obrancovia: Samuel Kňažko (TPS Turku), Šimon Nemec (HK Nitra), Martin Bučko, Marek Ďaloga (obaja HC Dynamo Pardubice), Daniel Gachulinec (HC 07 Detva), Mário Grman (SaiPa Lappeenranta), Adam Jánošík (IK Oskarshamn), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera), Martin Gernát (HC Oceláři Třinec), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec)

útočníci: Juraj Slafkovský (TPS Turku), Dávid Buc (iClinic Bratislava Capitals), Martin Faško-Rudáš (HC 05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Levice/HK Nitra), Adrián Holešinský (HK Nitra), Pavol Regenda (HK Dukla Michalovce), Andrej Kollár (HK Nitra), Matúš Sukeľ (HC Sparta Praha), Patrik Hrehočák (HC Oceláři Třinec), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Peter Cehlárik, Marek Hivík (obaja Leksands IF), Michal Krištof (Kärpät Oulu)