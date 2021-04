Matovič na slávnostnom spustení unikátneho spojenia Slovenska s Maďarskom: Szijjártó zdôraznil jednu vec

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa s podpredsedom vlády SR a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) zúčastnili vo štvrtok na slávnostnom sprevádzkovaní nových cezhraničných elektrických vedení pri severomaďarskej obci Gönyű.

"Je to unikátne prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré nám umožňuje mať omnoho viac dušu na mieste, a nebáť sa toho, že by sme náhodou niekedy zostali bez elektriny. Zároveň nám to dáva väčšiu bezpečnosť, viac obchodu medzi Maďarskom a Slovenskom, čo sa týka elektriny, a viac možností pripojiť zelené zdroje na ekologickú výrobu elektriny," povedal Matovič.

Szijjártó zdôraznil, že vzťahy Maďarska so Slovenskom neboli nikdy také dobré ako teraz. "Nezaoberáme sa tým, čo nás rozdeľuje, ale čo nás spája," podčiarkol šéf maďarskej diplomacie, ktorý pripomenul, že diaľkové elektrické vedenia prepájajú Maďarsko so Slovenskom na dvoch miestach.

Spustenie nových 400 kilovoltových (kV) prepojení elektrických prenosových sústav s Maďarskom do prevádzky v lokalitách Gabčíkovo - Gönyű - Veľký Ďur a Rimavská Sobota - Sajóivánka oznámila začiatkom apríla Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Nové vedenie stabilizuje prenosovú sústavu a má umožniť pripojenie ďalších 407 megawattov (MW) nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čím sa skončí sedemročný stop-stav na pripájanie týchto zdrojov. Celkovo bude možné do sústavy pripojiť voľný inštalovaný výkon v hodnote 1837 MW.