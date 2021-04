Kollár vyjadril podporu matke Remiáša († 25): Nie je nič horšie

Vraždu Róberta Remiáša označil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) za tragickú udalosť, ktorá aj po takom dlhom čase ostala nevyšetrená a vinníci nepotrestaní.

Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s 25. výročím vraždy Remiáša. Vyjadril tiež podporu jeho matke Anne Remiášovej, ktorá je aktuálne poslankyňou parlamentu za OĽANO.

"Nie je nič horšie, ako keď rodič prežije svoje dieťa, a nehovoriac o tom, keď sa to stane takýmto krutým spôsobom. Ja ako otec si to predstaviť neviem. Chcel by som vyjadriť podporu mojej kolegyni z parlamentu, poslankyni Anne Remiášovej a verím, že sa dočká spravodlivosti a vrahov jej syna stihne spravodlivý trest," uviedol Kollár.

Remiáš zomrel 29. apríla v roku 1996 pri výbuchu svojho auta. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho Oskarom Fegyveresom a niekdajším novinárom Petrom Tóthom. Polícia jeho vraždu stále vyšetruje.