Ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrum na východe: Fungovať by malo od budúceho víkendu

Vo veľkom by sa už v krátkom čase malo začať očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj v meste Spišská Nová Ves.

Veľkokapacitné očkovacie centrum tam chce otvoriť Košický samosprávny kraj. Fungovať by malo od soboty 8. mája v priestoroch telocvične hotelovej akadémie. Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, prihlásiť sa na očkovanie do čakárne by sa malo dať na prelome mesiacov apríl – máj.

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre sa bude primárne očkovať vakcínou od Moderny. Podľa samosprávy je pripravených osem registračných a päť očkovacích kójí. Denne by mali na začiatku zaočkovať približne 1 500 ľudí.