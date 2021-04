Sme uprostred apokalypsy! Hororové svedectvá z Indie: Čo sa tam deje, vami definitívne otrasie

Nová vlna pandémie covidu-19 zrazila Indiu na kolená, denne pribúdajú státisíce nakazených a preplnené nemocnice sa už nedokážu postarať o nových pacientov.

Indické rodiny tak musia zháňať lekársku starostlivosť, medikamenty alebo kyslík na vlastnú päsť, ak potrebuje pomoc niekto z príbuzenstva, a zo zúfalstva sa obracajú na priekupníkov alebo skúšajú šťastie na sociálnych sieťach. Svoje skúsenosti popísali britskému denníku The Guardian.

"Je to, ako by sme sa ocitli uprostred apokalypsy. Covid postihol všetky rodiny, ktoré poznáme. Je to ako hororový film, pretože všade, kam sa pozriete, niekto zháňa lieky, lôžko v nemocnici, jedlo alebo plazmu," hovorí štyridsaťročná Pia Desaiová z Dillí. Sama už je s rodinou desiaty deň v izolácii po tom, čo sa koronavírusom nakazil jej manžel. Hovorí pritom o šťastí, pretože príznaky mala rodina len mierne. "Svokra mojej najlepšej priateľky bola v nemocnici v Dillí napojená na ventilátor a potrebné lieky sme zháňali všade možne. Vláda tvrdí, že distribúciu zvláda, ale pritom lieky nie sú," opisuje Desaiová.

"Prehľadávali sme sociálne siete, aby sme našli niekoho, kto by ich mal na sklade, ale uspeli sme len na čiernom trhu, ceny boli astronomické. Robíme, čo je v našich silách, ale Titanic sa napriek tomu potápa," dodáva. Svokra jej priateľky v stredu zomrela a rodina teraz rieši, ako zabezpečiť riadny pohreb. Krematóriá sú plné a čakacia doba je najmenej dva dni.