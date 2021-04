Rozohrávač NBA si siahne hlboko do vrecka: Mastná pokuta kvôli striptízu

Vedenie zámorskej basketbalovej NBA potrestalo rozohrávača Kevina Portera (20) z klubu Houston Rockets pokutou 50-tisíc USD za porušenie pravidiel zameraných proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Dvadsaťročný basketbalista, ktorý do Houstonu prišiel pred aktuálnou sezónou z Clevelandu Cavaliers, sa previnil počas minulého týždňa v Miami, keď so spoluhráčom Sterlingom Brownom navštívili striptízový klub. Počas tohto "záťahu" sa Brown zaplietol do šarvátky pred spomenutým podnikom a museli ho previezť do nemocnice, keďže pri tom utrpel viaceré tržné rany v oblasti tváre.

Vedenie basketbalovej profiligy zakázalo hráčom navštevovať vnútorné priestory, v ktorých je aspoň 15 osôb. Tiež nesmú vstupovať do barov, salónikov a zábavných klubov. Podľa polície dvojica mužov tmavej farby pleti odmietala spolupracovať a bola agresívna. V tom čase už na mieste incidentu neboli útočníci ani svedkovia. Pracovníci stripklubu tiež vypovedali, že nevedia, čo sa pred ich podnikom udialo. Podľa tlačového vyhlásenia Houston Rockets bol Brown obeťou útoku a po ošetrení je v poriadku. "Útočníkov nepoznal, ani s nimi predtým nemal žiadnu interakciu," uviedli Rockets.