Zdrvená rodina už Daniellu († 23) nikdy neobjíme: Kamarátovi krásky sa v byte naskytol hrozivý pohľad

Z dovolenkovej destinácie sa domov nikdy nevráti. Smrť mladej Britky zlomila jej rodine srdce.

Na minuloročný máj mladík nikdy nezabudne, vošiel do bytu a objavil tam telo svojej kamarátky zo Spojeného kráľovstva. Danielle Finlay Brookes sa obesila len pár dní pred jej 24. narodeninami. Ako píše portál Metro, Brita zanechala najbližším list na rozlúčku, v ktorom sa ospravedlnila. "Chcela som veriť, že to napravím, ale nemôžem.Neustále sa cítim osamelo a som vyčerpaná. Nie som dosť silná na to, aby som to urobila sama. Všetkých vás milujem, nikdy na to nezabudnite," stálo v liste.

Ašpirujúcej herečke v minulosti diagnostikovali úzkosť a pred siedmimi rokmi sa pokúsila predávkovať. Vyšetrovateľ zisťoval viac a najbližším sa zdala byť "spokojná a šťastná". Kráska pracovala počas sezóny v turistickom stredisku Magaluf na Malorke. Barmanku tam robila niekoľko rokov.

Blížiace sa narodeniny chcela osláviť s nevlastnou mamou Lisou, ktorá za ňou mala prísť na Malorku. Večer pred smrťou jej poslala Danielle video, na ktorom bola aj s kamarátmi v bare. "Už sa nemôžem dočkať našej babskej jazdy s vírivkou," reagovala Lisa. Nevlastná dcéra jej napísala, že ani ona a pridala emotikon s bozkom. V ten večer sa Danielle pohádala s priateľmi, no vyšetrovateľ nezverejnil detaily. Jej telo sa našlo nasledujúci deň o 21:30.

Smrť mladej ženy vyšetrovali španielske úrady. Neobjavili žiadne známky násilného vniknutia do bytu." Aj keď sme v krvi Danielle zistili alkohol, neexistujú dôkazy, že by mal niečo spoločné s jej smrťou. Vyšetrovaním sme dospeli k záveru, že spáchala samovraždu," povedali k prípadu. Súdna lekárka Claire Welch vyjadrila rodine úprimnú sústrasť. "Samovražda je vždy tragická. No ona (Danielle, pozn. red.) bola v cudzej krajine a o to to musí byť pre vás ťažšie. Dúfam, že ukončenie vyšetrovania vám pomôže pohnúť sa. Do budúcnosti vám želám všetko dobré," dodala.

Kamarátka krásky založila internetovú zbierku, aby rodina mohla zaplatiť za prevoz Danielle do Veľkej Británie a tiež za pohreb. Smrť ženy najviac zasiahla jej rodinu. "Chcem sa poďakovať ľuďom, ktorí pomohli Danielle užiť si jej posledných pár rokov. Milovala Magaluf a všetkých v bare. Moje srdce je zlomené na kúsky. Vždy bude mojim malým dievčatkom," povedal zronený otec Michael.