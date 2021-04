Od štvrtka platia nové pravidlá: Zmeny v zákaze vychádzania aj v testovaní!

Núdzový stav na Slovensku pokračuje. Vláda odsúhlasila jeho predĺženie od štvrtka o ďalších 30 dní. Zákaz vychádzania sa zároveň posunul o hodinu a platí po 21.00 h. Núdzový stav sa mal pôvodne skončiť 28. apríla.

Predĺženie núdzového stavu schválil kabinet v pondelok (26. 4.). Predtým to odporučila aj pandemická komisia. V zmysle zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny musí o jeho predĺžení ešte rozhodnúť Národná rada (NR) SR. Urobiť tak má do 20 dní od predĺženia. Koaličná strana Za ľudí predpokladá, že núdzový stav sa skončí skôr, ako príde do parlamentu. Ak však dôjde k hlasovaniu, jej poslanci predĺženie nepodporia, ak bude situácia podobná ako v súčasnosti. Podobný krok v prípade priaznivej epidemiologickej situácie avizovalo aj vládne hnutie Sme rodina.

Vláda vyhlásila núdzový stav uznesením ešte 30. septembra minulého roka. Platil od 1. októbra na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval. Naposledy minulý mesiac, keď odsúhlasil jeho predĺženie na 40 dní s účinnosťou od 20. marca.