Európsky parlament schválil nový návrh: Teroristický obsah na internete bude odstraňovaný do hodiny

Európsky parlament (EP) v stredu schválil legislatívny návrh, ktorého cieľom je sťažiť šírenie teroristického obsahu v online prostredí. Informoval o tom EP na svojej webovej stránke.

Nové nariadenie sa bude vzťahovať na texty, obrázky, hlasové nahrávky či videá a živé prenosy, ktoré podnecujú, navádzajú alebo prispievajú k páchaniu teroristických trestných činov alebo nabádajú k účasti na činnosti teroristickej skupiny. V súlade so smernicou o boji proti terorizmu sa budú nové pravidlá vzťahovať aj na online návody na výrobu a používanie výbušnín a strelných či iných zbraní za účelom terorizmu.

Nariadenie zaviaže poskytovateľov hostingových služieb v každej krajine Európskej únie odstrániť nahlásený teroristický obsah alebo k nemu aspoň znemožniť prístup do hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od zodpovedného vnútroštátneho orgánu. Sankcie za nerešpektovanie pravidiel zadefinujú členské štáty vo vnútroštátnych predpisoch. Výška sankcie by sa pritom mala odvíjať od povahy porušenia pravidiel a veľkosti spoločnosti. Výnimkou bude obsah zameraný na vzdelávanie alebo slúžiaci na novinárske, umelecké či výskumné účely, prípadne na zvýšenie povedomia o terorizme.

Internetové platformy nebudú vo všeobecnosti nútené monitorovať alebo filtrovať všetok nimi nahrávaný obsah. Poskytovateľ hostingových služieb však bude nútený prijať opatrenia zabraňujúce propagácii teroristického obsahu, ak zodpovedné vnútroštátne orgány usúdia, že je takémuto obsahu vystavený. "Dnes sme ustanovili efektívny mechanizmus umožňujúci členským štátom odstraňovanie teroristického obsahu maximálne do hodiny v celej Európskej únii. Pevne verím, že sme dosiahli dobrý výsledok, ktorý vyvažuje bezpečnosť a slobodu prejavu a vyjadrovania na internete, chráni legálny obsah a prístup k informáciám pre každého občana v EÚ a zároveň bojuje proti terorizmu prostredníctvom spolupráce a dôvery medzi štátmi," vyhlásil spravodajca Patryk Jaki.

Ako píše agentúra AFP, nové nariadenie vyvolalo znepokojenie niektorých medzinárodných organizácií vrátane Amnesty International (AI) a Reportéri bez hraníc (RSF), ktoré sa obávajú, že by mohlo slúžiť na obmedzenie slobody prejavu. Nariadenie vstúpi do platnosti v 20. deň po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne 12 mesiacov po vstupe do platnosti.