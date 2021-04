Vláda rozhodla: Slovensko bude od pondelka červené, veľa sa však nezmení

Situácia sa zlepšuje! Vláda rozhodla, že Slovensko prechádza do červenej fázy.

Pandemická situácia na Slovensku sa zlepšuje, preto krajina prechádza do červenej fázy. Informuje o tom Denník N. To v praxi znamená, že by sa od pondelka 3. mája mali otvoriť terasy reštaurácií a posilňovne. Tieto podniky sú však otvorené už od pondelka, v praxi sa toho teda veľa nezmení. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu večer prijal vládny kabinet na svojom online rokovaní. Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že schválené opatrenia bude komunikovať vo štvrtok (29. 4.).

Zákaz vychádzania bude po novom v okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Týkať sa to bude okresov v I. a II. stupni varovania, teda ružových a červených podľa COVID automatu. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude zákaz vychádzania od 5.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Od pondelka bude podľa COVID automatu v bordovej fáze desať okresov, červených bude 60 a v ružovej fáze ich bude deväť.

Vláda preto odporučila hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi prehodnotiť vyhlášku, ktorou sa zabezpečuje realizácia obmedzení podľa COVID automatu na základe stupňa rizikovosti okresu. Má zároveň ponechať v platnosti vyhlášku ukladajúcu povinnosť prevádzkovateľom a zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia. Podľa tejto vyhlášky majú na pracoviská či do iných zariadení zakázaný vstup ľudia bez negatívneho testu, potvrdenia o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19.

Mikasovi tiež vláda odporučila, aby ponechal povinnosť nosiť respirátor FFP2 alebo N95/KN95 v obchodoch, hromadnej doprave a interiéroch.

Do práce budú naďalej potrebné negatívne testy. V okresoch v treťom stupni varovania bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní. V druhom stupni varovania bude stačiť negatívny test, nie starší ako 14 dní, a v okresoch s najnižším stupňom ohrozenia bude potrebný negatívny test, nie starší ako 21 dní. Preukázať sa možno negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom.

Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. "Výnimka platí aj v prípade, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19," uvádza sa v uznesení. Pravidlá pre očkovaných platia vo všetkých okresoch rovnako bez ohľadu na stupeň varovania.