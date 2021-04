Ľudia nad 16 rokov sa dočkali: Prihlasovanie do čakárne na očkovanie je spustené

Dobré správy! Ministerstvo zdravotníctva spustilo prihlasovanie na očkovanie pre ľudí nad 16 rokov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský len pred pár dňami avizoval, že do čakárne na očkovanie sa budú môcť prihlásiť všetci Slováci starší ako 16 rokov. Spustenie prihlasovania malo byť vo štvrtok 29 apríla. No podarilo sa to skôr. Portál na prihlasovanie funguje už od stredy večera, kedy sa spustil pred 23. hodinou.

Termíny na očkovanie však budú prideľované podľa veku, ale aj prípadnej diagnózy. Najmladší Slováci bez vážnejších diagnóz sa tak k očkovaniu zrejme dostanú neskôr.