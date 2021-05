10 konkrétnych vecí, ktoré aj vy pocítite z plánu obnovy

Určite ste už o ňom počuli – ide o balík približne šiestich miliárd, ktoré sa majú na Slovensku najbližšie roky investovať. Uvidí ich aj bežný človek? Čo v skutočnosti obnoví plán obnovy?

Slovom obnova sa v tomto prípade myslí obnova Európy po pandémii. Ide o najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie s hlavným cieľom reštartovať ekonomiku a posunúť sa spoločne v najväčších témach budúcnosti – zelených a digitálnych.

Slovensko, ale aj Európa za ostatné roky vyprodukovali množstvo veľkých a ambicióznych dokumentov, tak prečo je práve tento odlišný? Na rozdiel od eurofondov tu nejde len o peniaze, ale aj reformy, na ktoré sa dané investície viažu. Nielen na naše pomery ide o úplne iný prístup k takýmto materiálom.

Zadefinovanie hlavných kritérií plánu obnovy

Ostatné mesiace na svojich plánoch pracovala každá krajina, termín odovzdania bol pre všetky rovnaký – 30. apríl. Aby to malo aj strategický zmysel, na európskej úrovni sa zadefinovali hlavné kritériá, ktoré musí plán spĺňať: má určený presný minimálny podiel zelených a digitálnych opatrení, nesmie poškodzovať životné prostredie a musí zahŕňať hlavné celoeurópske priority, ako napríklad vzdelávanie či oblasť zdravia. Navyše, Slovensko ako členská krajina EÚ dostávala ročne niekoľko odporúčaní z Európskej komisie, ktoré by mal plán obsahovať a ktoré sa doteraz nezapracovali.

Spolu s eurofondami slušný balík financií pre Slovensko

Aj preto sa do plánu obnovy niektoré témy nedostali, no neznamená to, že nie sú dôležité. Šesť miliárd v pláne obnovy totiž vôbec nie je málo, ale keď si to porovnáme s eurofondami, Slovensko má stále nedočerpaných vyše osem miliárd eur a v novom období až trinásť miliárd eur. To je spolu omnoho viac, než je v samotnom pláne obnovy. Také poľnohospodárstvo má napríklad samostatný balík peňazí v tzv. Spoločnej poľnohospodárskej politike, kde je na najbližšie roky možné čerpať takmer päť miliárd eur. Rôznych finančných balíkov je teda dosť, treba ich len správne využiť.

10 top opatrení

Plán obnovy je pomerne komplikovaný dokument, dá sa však zjednodušene povedať, že má päť hlavných priorít: zelené Slovensko, lepšie vzdelanie pre každého, zdravý život, efektívny štát a digitalizácia a v neposlednom rade veda, výskum a inovácie. Čo teda z neho pocíti každý z nás? Vyberáme 10 top opatrení.

1. Obnovené rodinné domy, verejné budovy, internáty, školy

Plán obnovy ráta s obnovou až 30 000 rodinných domov a stovkou obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Navyše, jeho rôzne časti rátajú okrem reforiem aj s investíciami do rekonštrukcie a modernizácie škôl či internátov.

2. Obsahová a učebnicová reforma

Namiesto memorovania žiaci pripravení zvládať požiadavky dnešnej doby, výučba bude moderná, zameraná na kritické myslenie, digitálne zručnosti a finančnú gramotnosť.

3. Nové cyklotrasy a modernejšie železnice

Vďaka plánu obnovy sa zrekonštruuje 70 km železníc a postaví 200 km nových cyklotrás v mestách po celom Slovensku.

4. Kvalitnejšie nemocnice

Plán obnovy znamená bezprecedentné investície do výstavby nových a rekonštrukciu existujúcich nemocníc.

5. Zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od 3 rokov

Každý rodič bude mať garantované miesto pre svoje dieťa v škôlke. Vďaka plánu navyše vzniknú tisíce nových miest v škôlkach.

6. Viac chránených území

Už žiadne ťaženie v chránených územiach. Plán obnovy ráta s ich vyššou ochranou, čím sa dosiahne ich bezzásahovosť.

7. Stovky opatrení na zjednodušenie podnikania

Menej byrokracie – viac času na skutočný biznis. Stovky opatrení v pláne obnovy výrazne zjednodušia podnikanie na Slovensku.

8. Reforma vysokých škôl

Lepšie vzdelávanie prepojené na meniace sa potreby trhu, kvalitnejšia veda a výskum a atraktívnejšie prostredie pre domáce a zahraničné talenty – to všetko prinesie reforma vysokých škôl.

9. Rýchlejšie súdy

Nová súdna mapa spojená s rekonštrukciou súdov prinesie novú kvalitu a efektivitu do súdnictva.

10. Nová infraštruktúra pre alternatívne pohony

Až 3000 nových nabíjacích miest pre elektromobily a tri nové vodíkové čerpacie stanice – plán obnovy nezabúda na dopravu budúcnosti.

Na pláne obnovy pracovalo niekoľko ministerstiev, koordinovali ho experti zo sekcie plánu obnovy na Ministerstve financií spolu s Útvarom hodnoty za peniaze a Inštitútom finančnej politiky.

Pozitívne hlasy na jeho podobu zaznievajú nielen z nášho politického spektra, ale i z Bruselu.