Saganova reakcia po fenomenálnom víťazstve: Toto je typický Peťo!

Slovenský Tourminátor poslal jasný odkaz všetkým neprajníkom...

"Každé víťazstvo sa počíta, vždy je lepšie ako druhé miesto. Všetci hovoria o tom, že 'Sagan je späť', ale ja som nikdy neodišiel. Stále som tu," povedal Peter Sagan po stredajšom triumfe.

"Som šťastný, že to dnes moji tímoví kolegovia držali pod kontrolou. Keď bolo do cieľa päť kilometrov, na čele bola Merida-Bahrain. Videl som, že na poslednom kilometri bude protivietor, tak som si vybral Colbrelliho koleso. V takýchto podmienkach bolo lepšie držať sa najprv trochu vzadu. Vedel som, že to bude náročný šprint, no napokon som to zvládol," dodal Sagan.