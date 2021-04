Ako bude vyzerať ďalšie uvoľňovanie? Dovolenkovanie za hranicami máme na dosah!

Od budúceho týždňa nás čakajú ďalšie pozitívne zmeny!

Bude platiť nové rozdelenie okresov a väčšina z nich bude v červenej fáze, kde sa už netreba do práce testovať každý týždeň a pravidelné výtery už nebudú musieť absolvovať ani školáci. V bordovej fáze ich bude o 12 menej ako tento týždeň. Čo všetko sa zmení? Dnes sa otvára čakáreň na očkovanie pre všetkých nad 16 rokov a takisto sa posúva zákaz vychádzania o jednu hodinu. Po novom je možné sedieť na terase či ísť si zabehať do deviatej hodiny večer.

Od budúceho týždňa prídu ďalšie zmeny. Mení sa mapa COVID automatu, a to k lepšiemu. V čiernej farbe nebude žiadny okres a v bordovej už len desať. To je o 12 menej oproti tomuto týždňu. Vďaka zlepšujúcej sa situácii by sa mohlo Slovensko v pondelok posunúť z bordovej fázy do červenej farby. „Áno, okresy v červenej fáze budú v červenej fáze,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. O kompletných zmenách diskutovala vláda do neskorého večera.

V praxi to však bude znamenať minimálne návrat detí do škôl. Takisto by sa mohli otvoriť divadlá aj koncertné siene v červených okresoch. Žiaci sa už od budúceho týždňa nebudú musieť testovať každý týždeň. Zavedie sa tzv. intervenčné testovanie, ktoré bude len tam, kde to je potrebné. Čiže napríklad, keď sa v jednej škole objaví viacero pozitívnych detí, všetci sa pre istotu pretestujú. To, či to bude antigénovým testom alebo PCR testom, bude závisieť od veľkosti ohniska nákazy. Od pondelka sa takisto môžu konať športové podujatia za prítomnosti divákov. Tiež však budú platiť prísne pravidlá a povinný bude antigénový aj PCR test.