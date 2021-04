Prehovoril kamarát legendárneho Schumiho: V takomto stave je Michael!

Ďalších pár slov, na ktoré fanúšikovia sedemnásobného svetového šampióna F1 Michaela Schumachera (52) čakajú od jeho tragickej rodinnej lyžovačky vo francúzskych Alpách 29. decembra 2013. Prehovoril jeden z jeho dlhoročných kamarátov, s ktorým dodnes udržiava blízky kontakt.

Luca Badoer (50) bl testovacím jazdcom Ferrari v časoch najväčšej Schumiho slávy. Badoer je jedným z mála ľudí, ktorí legendárneho jazdca efjednotky pravidelne navštevujú v jeho švajčiarskom domove. Bol tam aj nedávno a jeho slová dávajú nádej, že by sa Schumi mohol naplno uzdraviť.

„Je to jedna bolestivá dráma. Len ja, Todt a zopár blízkych priateľov ho smieme navštevovať, vidieť. Michael vždy tvrdo trénoval, čo je teraz dobré, lebo jeho telo sa nevzdáva. Bojuje. Keď sme v Mugelle či Monze testovali, on vždy chodil po jazdách ešte do telocvične a pridávala si, alebo zobral bicykel a prejazdil všetky okolité kopce. Michael je jednoducho Michael. Bojovník, ktorý sa snáď skoro uzdraví,“ prezradil Luca. Treba len veriť, že po týchto slovách nedostane aj on stopku na návštevy, ktoré udeľuje Schumiho manželka Corinna, ktorá vydala zákaz na všetky informácie o Michaelovom stave.