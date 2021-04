Sága ruskej vakcíny u nás: 600 ampuliek Sputnika putuje do Moskvy! Detaily prepravy

Sága ruskej vakcíny má ďalšie pokračovanie.

Časť očkovacej látky v stredu ráno odviezla z Imuny v Šarišských Michaľanoch (okr. Sabinov) dodávka s rakúskymi evidenčnými číslami. Sputnik V putuje do Ruska.Po niekoľkých hodinách odišla aj s nákladom vakcíny. Odviezla 300 vakcín prvej dávky a 300 vakcín druhej dávky ruskej očkovacej látky.

Potvrdil to predseda predstavenstva farmaceutickej firmy Juraj Kamarás. „Dnes sme naložili 600 ampúl vakcíny. Prišli preto z firmy DL z Viedne a doručia to výrobcovi do Moskvy,“ objasnil šéf Imuny, ktorá zabezpečila vzorkovanie a dokumentáciu. „Preprava sa deje v chladiarenskom aute pri teplote nižšej ako 18 stupňov Celzia v termoboxoch. Teda podľa predpisov výrobcu,“ pripomenul. Prezradil, že na prevoz postačovalo jedno auto: „Ide o malý objem, ktorý by sa zmestil do škatule od topánok,“ uzavrel šéf Imuny. Kontrola vakcín má trvať jeden mesiac.