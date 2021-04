RegioJet spustil tvrdú kritiku ministerstva dopravy: Slová, ktoré sa Doležalovi ťažko čítajú

Najväčší stredoeurópsky súkromný železničný osobný dopravca RegioJet sa rozhodol nepodať ponuku vo výberovom konaní na zabezpečenie železničnej dopravy na trati Bratislava - Komárno a späť od 1. januára 2023.

Dôvodom je absolútna strata dôvery v úprimný záujem Ministerstva dopravy a výstavby SR na férovej súťaži, ktorá by priniesla rast kvality služieb a úsporu nákladov, informovala v stredu spoločnosť. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) obvinenie odmietol. "Na ministerstve dopravy je stále rovnaký tím úradníkov, ktorí už niekoľko rokov zámerne vyhlasujú pseudosúťaže, ktoré nevedú k žiadnemu výsledku. Opakovaná súťaž na trase Žilina - Rajec skončila dvakrát neúspešne. Chýba harmonogram súťaží tak, ako to požaduje Európska únia, a existuje dôvodné podozrenie na prepojenie s podnikateľskými štruktúrami, ktoré majú záujem na udržaní lukratívnych zákaziek na železnici," uviedol hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj. Súčasný minister dopravy Doležal tým, že pracovníkom rezortu dôveruje, prevzal podľa RegioJetu za ich počínanie plnú zodpovednosť.

RegioJet tvrdí, že ministerskí úradníci bezdôvodne zrušili súťaž na rýchliky Bratislava - Banská Bystrica, do ktorej bolo prihlásených päť dopravcov a ako jediná bola vypísaná zodpovedajúcim spôsobom. Napriek tomu bola zrušená a napriek sľubom ministerstva už nikdy nebola vyhlásená znova. Súťaž na trati Žilina - Rajec ministerstvo podľa železničného dopravcu dvakrát zámerne zorganizovalo tak, aby nebola atraktívna pre žiadneho iného záujemcu okrem ZSSK. Do súťaže sa nikto neprihlásil.

Súťaž Bratislava - Komárno v roku 2019 ministerstvo dopravy zámerne podľa RegioJetu vyhlásilo tak neskoro, že znemožnilo všetkým dopravcom sa do súťaže vôbec prihlásiť a opakované kolo zadalo ministerstvo tak, že do zadania dalo nelogické požiadavky na kapacitu vlakov v úseku Kvetoslavov - Komárno, ktorá umelo zvyšuje cenu zákazky a predražuje ju bez reálneho prínosu pre cestujúcich. Nevyvážený je aj návrh zmluvy, podľa ktorej mal dopravca ďalších desať rokov zabezpečovať výkony.

Spoločnosti sa nepáči ani prístup rezortu k výpadkom tržieb z dôvodu prijatých opatrení vlády SR spojených s pandémiou ochorenia COVID-19, kde ministerstvo odmietlo jej žiadosť o mimoriadnu dotáciu. RegioJet bude na Slovensku rozvíjať komerčné vlaky, do ktorých štát nemôže zasahovať, a firma sa nebude v tejto situácii zúčastňovať ďalších súťaží na Slovensku.

Doležal všetky obvinenia odmietol. "Spôsoby, ktorými na Slovensku spoločnosť Regiojet, respektíve jej majiteľ dlhé roky fungovali, sú preč. Nenechám sa totiž vydierať cez verejný nátlak ani cez nekorektné zahlcovanie verejného priestoru polopravdami či priamo klamstvami," uviedol Doležal na sociálnej sieti.

Minister potvrdil, že rezort spustil súťaž na desaťročnú prevádzku trate Bratislava - Komárno a v súčasnosti čaká, či ponuky splnia kritériá súťaže a očakávania, najmä čo sa týka pomeru cena - kvalita. "V opačnom prípade existuje možnosť, že súťaž zrušíme a budeme rokovať so záujemcami na priamo," pripustil Doležal. To by však podľa neho neznamenalo, že takéto rokovania nebudú mať parametre transparentnej súťaže. "V takomto prípade oslovíme všetkých relevantných hráčov na trhu a budeme od nich žiadať súhlas so zverejnením ponuky, tak aby bola verejnosť transparentne informovaná. Až tu sa ukáže, kto a v akej miere má skutočný záujem o liberalizáciu tratí na Slovensku," dodal Doležal.