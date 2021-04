Posledné miesto odpočinku Andyho Hryca († 71): Bolestný pohľad na náhrobný kameň

Je s tými, ktorých miloval! Legendárny herec Andy Hryc († 71) navždy odišiel do umeleckého neba v posledný januárový deň.

Hoci bojoval so zákernou leukémiou ako lev, nakoniec bola nad jeho sily. Jeho starostlivá dcéra Wanda (43) a životná láska, manželka Veronika už uložili umelcove pozostatky do rodinnej hrobky. Pohreb legendy bol ešte vo februári. Vtedy sa s Hrycom mohla kvôli pandemickým opatreniam rozlúčiť iba najbližšia rodina. Hercove pozostatky mali byť neskôr uložené do rodinnej hrobky. Najnovšie už na mieste svieti aj Andyho meno s dátumom narodenia a úmrtia.

„Už to máme za sebou. Bolo to v úzkom rodinnom kruhu minulý týždeň,“ povedala smutným hlasom Novému Času Wanda. Andy tak má miesto posledného odpočinku a je medzi tými, ktorých miloval. V hrobke je totiž pochovaný aj jeho milovaný syn Hugo († 22), ktorý prišiel o život v decembri 2008 pri autonehode. Pre herca to bola najväčšia rana od života a nikdy sa netajil tým, že sa s tým nedokáže vyrovnať. Malou náplasťou boli pre neho Wandini roztomilí synčekovia. Teraz ich aj celú rodinu ochraňuje Andy z neba...