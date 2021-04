Zavrel ústa všetkým kritikom: Peter Sagan zvíťazil vo Švajčiarsku hneď v prvej etape!

Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v stredajšej 1. etape pretekov Okolo Romandie a dosiahol druhé víťazstvo v tejto sezóne.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v špurte hlavnej skupiny na na 168,1 km dlhej trati z Aigle do Martigny pred Talianom Sonnym Colbrellim z Teamu Bahrain Victorious. Tretí skončil v rovnakom čase Novozélanďan Patrick Bevin (Israel Start-up Nation).

Peter Sagan sa v celkovj klasifikácii posunul na piate miesto s 12-sekundovým makom na víťaza prológu Austrálčana Rohana Dennisa (Ineos). Sagan skončil v utorkovom prológu na 28. mieste. Na Okolo Romandie dosiahol druhý víťazný vavrín, pri svojom doteraz jedinom štarte na švajčiarskych cestách sa v apríli 2010 presadil rovnako v prvej etape. V tejto sezóne predtým nenašiel premožiteľa 27. marca v 6. etape pretekov Okolo Katalánska.

Stredajšia prvá etapa mala na okruhu v okolí Martigny "klasikársky" profil, o únik dňa sa postarala šestica Filippo Conca (Lotto Soudal), Joel Suter (tím Švajčiarska), Manuele Boaro (Astana Premier Tech), Thymen Arensman (DSM), Rob Power (Qhubeka-Assos) a Alexis Gougeard (AG2R-Citroën). Pelotón im približne 80 km pred cieľom doprial takmer päťminútový náskok.

Z vedúcej skupiny na chvíľu unikol Suter a vybojoval si tak body v boji o vrchársky dres. Pelotón manko postupne sťahoval, na ćele hlavnej skupiny pracovali najmä jazdci Ineosu, no neskôr sa k nim pridal aj Juraj Sagan z Bory. Predposledné stúpanie na Produit zvládol ako prvý Arensman a už pokračoval v úniku sám, ale jeho snaha nemala šancu na úspech ani po výstupe na kopec Chamoson približne 20 km pred cieľovou páskou. Neskôr to ešte skúsili aj Remi Cavagna a Stefan Küng, pridali sa Mattia Cataneo, Sebastien Reichenbach a Damien Howson, no napokon sa podľa očakávania rozhodovalo v špurte už okliešteného pelotónu bez Juraja Sagana i Erika Bašku. V závere pracovala Bora pre Petra Sagana, ktorý po kruhovom objazde vstúpil do 700 m dlhej cieľovej rovinky zo štvrtej pozície. Neskôr sa "zavesil" za zadné koleso Colbrelliho a vo finiši mu nedal šancu.