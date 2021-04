Špina z rozvodového súdu Roberta De Nira: Až teraz vyšlo najavo, čo sa medzi manželmi odohrávalo

Bolo to búrlivé manželstvo. A na súde sa končí ešte búrlivejšie.

Rozvodová bitka Roberta De Nira (77) a jeho manželky Grace Hightower (66) je ako z hollywoodskeho trháka. Spoznali sa, keď mal on 44 a ona 32. Bola čašníčkou v reštaurácii a keď ho obsluhovala, tak sa vypytoval na všetky detaily týkajúce sa služieb a menu. Netušila pri tom, že je to slávny herec. Až keď sa na jeho vrtochy posťažovala kolegyni, tá jej povedala, o koho ide.

Grace zjavne prehodnotila názor na neho a čoskoro začali randiť. V roku 1997 sa vzali, no manželstvo bolo turbulentné a teraz dospelo pred rozvodový súd. Robert De Niro a jeho právnici sa všemožne snažili zabrániť tomu, aby bolo pojednávanie verejné. A teraz je jasné prečo. Ukázalo sa, že manželia viedli rozhadzovačný životný štýl. Teda, aby sme boli presní – rozhadzovala Grace a herec na to zarábal.

To vysvetľuje, prečo aj vo svojom veku bral všetky možné úlohy aj v neveľmi inteligentných komédiách a vystupoval aj v mnohých reklamách. Grace v priemere minula 180 000 eur z kreditných kariet a ďalších 130 000 eur v hotovosti – a to za jediný mesiac. Len za rok 2019 dokázala minúť 1,4 milióna eur na značkové šaty a šperky. De Niro sa vďaka tomu dostal do takých dlhov, že honorár za najbližšie dva filmy pôjde čisto len na zaplatenie omeškaných daní.