Najväčší zamestnávatelia Slovenska naložili vláde kvôli plánu obnovy: Toto je neakceptovateľné

Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý v stredu schválila vláda, je neúplný a nenapĺňa svoje základné poslanie.

V pláne chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu či konkurencieschopnosti. Absentuje podpora priemyslu, poľnohospodárstva a potravinárstva či inovácií, uviedlo združenie najväčších zamestnávateľov na Slovensku - Klub 500.

"Reformný plán mal s pomocou peňazí z eurofondov pomôcť zvrátiť škody spôsobené pandémiou nového koronavírusu, zotaviť ekonomiku, zabezpečiť udržateľný rast ekonomiky a znížiť závislosť EÚ od tretích krajín," zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Zamestnávatelia sú podľa neho sklamaní, že dokument sa prijímal za zatvorenými dverami a bez diskusie so zástupcami podnikov, ktoré napĺňajú štátny rozpočet.

Plán obnovy by mal pomôcť naštartovať ekonomiku, zvýšiť jej dlhodobý rast a pripraviť sa na budúcnosť. V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k plánu obnovy vznesených približne 2500 pripomienok, z toho 52 pripomienok vzniesol Klub 500. Niektoré pripomienky boli podľa Gregora zapracované, ale nie zásadné, iba niektoré formálne. Zmenu a doplnenie opatrení Ministerstvo financií SR neakceptovalo.

Podľa zamestnávateľov však slovenský návrh opatrení vôbec nesmeruje k cieľu, ktorý mal dosiahnuť: "Klub 500 považuje prehľad reforiem a investícií za neúplný, ktorý navyše nie je v súlade s logikou obnovy ekonomiky po kríze. Očakávali by sme silný dôraz na posilnenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, lebo aj v súčasnosti Slovensko prechádza krízou len vďaka vysokému podielu priemyslu na HDP. Dôraz na túto oblasť tam však chýba, čo je absolútne neakceptovateľné," myslí si Gregor.

Zamestnávatelia upozornili, že z pôvodného návrhu vypadli opatrenia zamerané na podporu inovácií či na podporu poľnohospodárstva a potravinárstva. Podpora projektov zameraných na aplikáciu top inovatívnych technológií tak nie je v aktuálnej verzii zahrnutá. Pre Klub 500 je zároveň zarážajúce, že v situácii, keď má Slovensko vlastnú IT firmu, plánuje prostredníctvom plánu obnovy investovať do IT približne jednu miliardu eur. Neprijateľné je podľa Gregora aj úplné vypustenie oblasti podpory poľnohospodárstva.

Na základe plánu by malo Slovensko v rokoch 2021 až 2026 preinvestovať takmer 6,6 miliardy eur v piatich prioritných oblastiach. "Z pohľadu Klubu 500 by sa mal Plán obnovy a odolnosti SR sústrediť na podstatne menší počet kľúčových opatrení, ktoré hlavne podporia konkurencieschopnosť ekonomiky, podnikateľských subjektov, efektívnosť štátnej a verejnej správy, úroveň vzdelávania a dopravnej infraštruktúry" dodal Gregor.