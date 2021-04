Kde skončí majstrovská trofej? Kapitánska stávka s pohárom

Už iba pár hodín ostáva do vypuknutia bitky o majstrovský titul. Túto sezónu si to o zlato rozdajú hokejisti Zvolena a Popradu. Napätie sa dá už doslova krájať, o čom svedčí aj kapitánska výzva pred štartom série.

Zvolenčan Radovan Puliš (29) a Popradčan Patrik Svitana (32), lídri oboch tímov, uzavreli cez Nový Čas zaujímavú stávku. Kto získa titul, zoberie cennú trofej buď na Pustý hrad, alebo na Lomnický štít!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Finálová séria štartuje už zajtra úvodnými zápasmi na zvolenskom štadióne, keďže domáci vyhrali základnú časť a majú tak výhodu domáceho prostredia.

„Už sa všetci v kabíne tešíme na štart finále. Máme silného protivníka, o čom svedčí fakt, že je vo finále. My však veríme v našu silu, spoliehame sa na svoj výkon a urobíme všetko pre to, aby sme získali titul,“ povedal pre Nový Čas kapitán HKM Radovan Puliš a doplnil: „A chlapcom v kabíne prezradím aj to, že som uzavrel kapitánsku stávku. Aby to brali zodpovedne.“

Do tretieho finále v samostatnej ére sa prebojovali Kamzíci z Popradu, ktorí veria, že konečne získajú vytúžený titul. „Bude to ťažké, pretože Zvolen má výborné mužstvo. Majú dobré presilovky, takže treba sa vyvarovať faulov, ale verím, že to zvládneme a Poprad získa historický titul,“ reagoval kapitán Kamzíkov Patrik Svitana.

„A tiež chcem chlapcom do šatne odkázať, že ak vybojujú zlato, tak zoberiem trofej na Lomnický štít. Ako rodený Popradčan som tam ešte ani raz nebol, takže mám motiváciu navyše. A kto potom bude chcieť, tak sa môže pridať.“

Infoblok

asdsfsdfsdfsfsddffsfsdfsdfsdfsdfsdfsd

Autor: mko I Foto: P. Jesenský, tasr

Radovan Puliš chce doviesť Zvolen k tretiemu titulu

a nemá problém potom vziať trofej na Pustý hrad.