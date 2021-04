Peter Cehlárik sa po top sezóne vracia do repre: NHL? Nie je to prioritou!

Už je doma! Hokejový útočník Peter Cehlárik (25) má za sebou najúspešnejšiu seniorskú sezónu.

V drese švédskeho Leksandu nazbieral 40 bodov, zahral si aj play-off a teraz už myslí na svetový šampionát v Lotyšsku. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil aj to, že do štartu MS chce mať podpísaný nový kontrakt. Prioritou však nie je iba NHL!

? Ako hodnotíte túto sezónu vo Švédsku?

- Z osobnej, ale aj z klubovej stránky bola veľmi vydarená. Akoby všetko do seba zapadlo, sadli sme si v útoku s krajanom Marekom Hrivíkom i Američanom Camperom. Leksand, ktorý v minulosti hral o záchranu, či bol v druhej lige, bol teraz na čele tabuľky. Boli sme tretí po základnej časti, škoda toho play-off a skorého vypadnutia.

? Čo sa stalo v tom štvrťfinále, že ste s Örebrom vypadli 0:4 na zápasy?

- Bolo to asi jediné mužstvo, ktorého štýl nám absolútne nesadol. Aj v základnej časti sme to na nich nevedeli. Je to škoda, pretože sme mali na viac.

? Ešte máte opciu na jeden ročník s Leksandom, takže ostávate?

- Nie, spolu s Marekom Hrivíkom sme využili klauzulu, že môžeme od opcie odstúpiť. Takže momentálne som voľným hráčom.

? Je šanca, že sa po úspešnej sezóne vrátite do Bostonu? Má klub ešte na vás práva?

- Áno, Boston má na mňa ešte právo, ale zatiaľ ho nevyužil. Je to vlastne tak, že keby som sa chcel vrátiť teraz do zámoria, tak som hráčom Bostonu.

? Kedy by ste chceli mať o klubovej budúcnosti jasno?

- Určite do začiatku majstrovstiev sveta.

? Už dnes sa máte pripojiť k národnému tímu v Piešťanoch. Tešíte sa?

- Určite áno, pretože zatiaľ som bol iba na jednom seniorskom šampionáte 2016 v ruskom Petrohrade. Pred dvoma rokmi, keď sme hrali doma, ma Boston neuvoľnil, pretože hral play-off. Je to pre mňa nová výzva a teším sa, že môžem opäť reprezentovať.

? Ste pripravený byť aj lídrom tímu?

- Keď som bol prvýkrát na MS, mal som 20 rokov, teraz som o päť rokov starší. Myslím si, že som hokejovo vyrástol a budem sa snažiť pomôcť čo najviac.