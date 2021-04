Pandémia prehĺbila problematiku bezdomovectva: Každý večer pribudol v bratislavskej nocľahárni nový človek

Pandémia nového koronavírusu zhoršila mnohým sociálnu situáciu. Kríza má negatívny dosah najmä na tie najzraniteľnejšie skupiny a len prehĺbila už tak existujúce medzery v sociálnom systéme.

Upozornila na to nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova. Poukázala pritom, že každý jeden večer v roku 2020 prišiel do jej bratislavskej nocľahárne priemerne jeden nový človek, ktorý sa dostal na ulicu.

"Aj táto informácia z našich štatistík nám ukazuje, že riziko straty bývania je neustále prítomné. Hoci sa nám za tento rok podarilo posunúť už 16 ľudí do stabilného bývania, vidíme, že omnoho viac ich, žiaľ, v našich službách pribudlo," spresnil Depaul.

Deklaruje, že s ďalšími organizáciami robí maximum, aby dokázali zachytiť čo najviac ľudí a pomôcť každému, kto sa na nich obráti. "Pravda je taká, že bez efektívnej prevencie straty bývania riešime už iba dôsledky, nie príčinu. Je to akoby ste utierali podlahu pod vytekajúcou vaňou, no kohútik by bol stále naplno pustený," upozornila neziskovka. Je podľa nej preto potrebné nazerať na sociálne bývanie a vôbec dostupné bývanie ako prioritné riešenie bezdomovectva. "Inak nás čaká len bolestné 'upratovanie'," spresnil Depaul.

Občianske združenie Vagus, ktoré sa taktiež v hlavnom meste venuje pomoci ľuďom bez domova, upozorňuje na dôležitosť dostupných služieb pre ľudí bez domova v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Aktuálna priorita je podľa združenia dostatok sociálnych služieb pre ľudí, ktorí už o domov prišli, zmysel však vidí najmä v prevencii straty domova a dostupnom bývaní. Vagus deklaruje, že v tomto smere vyvíja aktivity, zároveň apeluje na štát a dlhodobo tlačí na zmeny v legislatíve, ktoré majú pomôcť k ukončovaniu bezdomovectva na Slovensku.