Pozrite si náš rebríček najspoľahlivejších jazdených kombi už od 5 000 eur! Ktorému by ste dali prednosť vy?

Rozrastá sa vám rodina, no pre aktuálnu situáciu vo svete nechcete riskovať kúpu nového auta za veľa peňazí?

Riešením môžu byť jazdené kombi, ktoré v bezpečí odvezú vaše ratolesti aj s poriadnym nákladom v kufri. Svet jazdených automobilov je však plný nepodarkov s konštrukčnými vadami a časovanými bombami, ktoré môžu zruinovať váš rozpočet. Aj preto sme sa rozhodli dať dokopy rebríček tých najspoľahlivejších rodinných áut s cenami začínajúcimi už od 5 000 eur!

Škoda Octavia II Combi (2004 – 2012)

Čo by to bol za článok, keby v ňom nefigurovala aspoň jediná škodovka. V našich končinách je výber tohto autá odporúčaný najmä kvôli dobrej dostupnosti dielov a širokému servisnému zázemiu. Inak povedané – Octaviu vám opravia kdekoľvek. Za 5 000 eur už viete nájsť pekný kúsok po modernizácii, pozor však musíte dávať na stočené kilometre a podvodníkov. Z výberu motorizácií uprednostnite klasiku v podobe dvojlitrového naftového motora 2,0 TDI, prípadne jednu zo zážihových alternatív s nepriamym vstrekovaním. Vyhnite sa však všetkým modelom s označením FSI, ktoré trápili viaceré problémy. Po stránkach priestoru a pohodlia poskytne Octavia tradične veľký batožinový priestor, no v danej generácii ešte menej miesta na zadných sedadlách. Pokiaľ však plánujete voziť najmä deti, bude to stačiť.

Honda Accord Tourer (2008 – 2015)

Týmto autom chcela Honda kedysi podkúriť prémiovým konkurentom ako sú napríklad BMW radu 3 alebo Mercedes-Benz Triedy C. Napriek tomu, že sa Honde tento zámer nepodarilo naplniť, z posledného Accordu predávaného v Európe sa stalo jedno z najspoľahlivejších áut vôbec. Aj po rokoch vyzerá dobre, očarí kvalitným interiérom a širokou kabínou. Priestorom v pozdĺžnom smere patrí skôr k priemeru v danej kategórii. Pre vysokú spoľahlivosť si však Honda Accord našla stabilnú pozíciu na trhu jazdených vozidiel, kde jej cena klesá až extrémne pomalým tempom. Za kvalitný kúsok s benzínovými atmosférickými motorizáciami o objeme 2.0 a 2.5-litra si jeho majitelia pýtajú aj 13 000 eur. Obzvlášť v kombinácii s manuálnou prevodovkou ide o prakticky bezproblémové auto strednej triedy, ktoré môže slúžiť minimálne ďalších 10 rokov. Lacnejšie sú naftové motorizácie, ktoré však môžu byť „vylietané“ predchádzajúcim majiteľom. Aj preto si pred kúpou skontrolujte históriu každého vozidla, pretože stočené kilometre na Honde nespoznáte tak jednoducho.

Volkswagen Passat Variant B7 (2010 – 2014)

Zlatý štandard strednej triedy v Európe, s ktorým nespravíte chybu. Je veľký, pohodlný a s dobrou údržbou aj spoľahlivý. Podobne ako v prípade škodoviek je Passat v servisoch známa firma, takže s prípadnými opravami nebudú problémy. Väčšina bude spokojná s osvedčeným dvojlitrovým turbodieselom, no fanúšikovia benzínu s menším ročným nájazdom neurobia chybu ani s 2.0 TSI. Zážihové agregáty 1.4 TSI a 1.8 TSI trápil chúlostivý rozvodový mechanizmus aj nadmerná spotreba oleja, a preto sa im odporúčame vyhnúť. Najťažšie bude nájsť dobrý kus bez stočených kilometrov, v obehu totiž nájdete veľa „podojených“ služobákov alebo taxíkov. Ceny jazdeného VW Passat sú s ohľadom na dátum výroby a popularitu pomerne priaznivé, odporúčame vám si však priplatiť za dobrý kus so skutočnými kilometrami.

Renault Laguna III Grandtour (2007 – 2015)

Nie, nerobíme si srandu. Po spackanej druhej generácii si museli Francúzi napraviť reputáciu, a preto pri vývoji ďalšej generácie nenechali nič na náhodu. Zapracovalo sa na kvalite aj spoľahlivosti, navyše ide aj dnes o dizajnovo podarené kombi pre tých, ktorí nechcú jazdiť v pojazdnej krabici. Interiér poteší útulnou atmosférou aj kvalitnými materiálmi. Pri výbere motorizácií sa orientujte na verziu 2.0 dCi, ktorý si aj v najslabšej verzii si s Lagunou dobre poradí, v najsilnejšej už dovoľuje tiež dynamické zvezenie. Je kultivovaný, dobre odhlučnený a s primeranou spotrebou. Je dôležité však dopriať motoru kvalitný servis a skrátiť interval výmeny oleja. Najlepšie však je, že ceny jazdených Renaultov Laguna sú veľmi nízke a za slušné peniaze tak ľahko nájdete výborný kus.

Subaru Legacy Wagon (2009 -2014)

Pokiaľ obľubujete japonský dizajn a techniku značky Subaru, dnes už takmer nevídaný model Legacy môže byť ideálnou voľbou. Z tohto modelu bol odvodený aj zvýšený Outback, ktorý sa na Slovensku predáva dodnes. V oboch prípadoch ide o neuveriteľné praktické, pohodlné a spoľahlivé auto v kombinácii s benzínovými motorizáciami. Počítať však musíte s tým, že benzínové motorizácia obľubujú častejšie návštevy čerpacích staníc. A oblúkom sa vyhýbajte naftovým verziám, ktoré sú antonymom slova spoľahlivosť. Nedajte sa zlákať ani na nízke ceny naftových vozidiel, to trápenie za to naozaj nestojí. Pre pokoj v duši siahnite po benzínových modeloch s cenou pohybujúcou sa od 7 000 eur vyššie. A nebudete ľutovať!

Mazda 6 Sportbreak (2007 – 2012)

Pokiaľ radi šoférujete, zaujímavou alternatívou môže byť napríklad Mazda 6. Výbornou voľbou je napríklad dvojlitrová benzínová motorizácia s výkonom 108 kW, ktorú viacerí považujú za nezničiteľnú. Obstojné sú tiež naftové agregáty, tie sa však oplatia až pri vyššom nájazde kilometrov. Viac než motor vás bude trápiť antikorózna úprava a kvalita laku, pri slabej starostlivosti sa prvé náznaky hrdze vyskytovali už po prvých rokoch používania. Cena zachovalých jazdených „šestiek“ sa pohybuje už nad hranicou 5 000 eur.

Toyota Avensis (2009 – 2015)

Posledným Japoncom v našom výbere je Toyota Avensis, ktorá neoslní vzhľadom ani šoférskymi jazdnými vlastnosťami. Poskytne však dostatok priestoru aj pohodlie pre rodinu a jej náklad. Pokojnejší vodiči budú spokojní aj s atmosférickým benzínovým štvorvalcom 1,8 l, priaznivcov vznetových agregátov poteší známa 2,2-litrová motorizácia. Výhodou Toyoty je pomerne priaznivá cena začínajúca od 5 000 eur. Toyote Avensis sme sa detailne venovali aj v našom teste jazdených vozidiel.