Kolíková ide po krku Haščákovi: Nemám pocit, že by išlo o obvinenie, ktoré stojí na vode

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje dôvody zrušenia väzby obvineného Jaroslava Haščáka za hlboko neodôvodnené. To bol pre ňu jeden z podstatných podnetov na podanie odvolania. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády.

Kolíková v utorok (27. 4.) podpísala podanie dovolania na základe podnetu špeciálneho prokurátora vo veci obvineného Jaroslava Haščáka a spol. Tvrdí, že zrušenie rozhodnutia súvisiace s väzbou sa opieralo o popretie podstaty samotného obvinenia. "To vnímam ako významné na to, aby súd povedal, že samotné obvinenie stojí na vode. Mala by to byť nejaká extrémna chyba, ku ktorej došlo počas trestného konania," poznamenala Kolíková s tým, že si nemyslí, že k tomu došlo počas tohto trestného konania. Nemá ani pocit, že by išlo o obvinenie, ktoré "stojí na vode". Boli tam viaceré skutočnosti, ktoré dávali logiku, skonštatovala ministerka.

"V tomto štádiu trestného konania som bola presvedčená, že samotné obvinenie je určite dostatočné k tomu, aby bolo tak ďalej vedené trestné konanie," povedala ministerka. Má za to, že dôvody na vzatie do väzby Jaroslava Haščáka, ktoré boli vtedy, sa mohli javiť ako dostatočné.

Pripomenula, že ak je osoba obvinená z korupcie, tak má korupčné správanie. Je tu podľa Kolíkovej domnienka, že obvinená osoba mohla ovplyvňovať svedkov či marila vyšetrovanie, pretože je predpoklad, že ide o "vybavovača".

Spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka policajný vyšetrovateľ obvinil z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Následne sa Jaroslav Haščák vzdal všetkých výkonných funkcií v Pente. Polícia vzniesla obvinenia, ktoré majú súvisieť s kauzou Gorila, celkovo voči trom osobám.

V bratislavskom Digital Parku, kde sídli Penta, zasahovali ozbrojení policajti 1. decembra 2020. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre prípravné konanie 4. decembra rozhodla, že finančník a ďalšia obvinená Dana A. budú stíhaní väzobne. Oboch Najvyšší súd SR prepustil z väzby v januári tohto roka.