Zdeno Chára má stále tvrdé päste! Neľútostne zmlátil bitkára Martina

Nechcite nahnevať veľkého chlapa! Týmito slovami uviedol facebookový profil tímu Washington Capitals počin slovenského obrancu Zdena Cháru (44), ktorý sa v role pomstiteľa pobil so zlým mužom New York Islanders Mattom Martinom.

Z druhej tretiny utorkového súboja NHL uplynuli štyri minúty, keď Martin tvrdo narazil na mantinel Chárovho spoluhráča Michaela Raffla. Najstarší a najvyšší muž NHL stál neďaleko a neváhal ani sekundu.

Priskočil k Martinovi a po zložení rukavíc mu uštedril hneď niekoľko presne mierených úderov, kým sám neinkasoval ani jeden. Ked sa už aj 31-ročný Kanaďan konečne dostal k ofenzíve, zasiahli rozhodcovi

"Oddaný spoluhráč Zdeno Chára sa zmenil na postavu z filmu Neuveriteľný Hulk a šiel brániť Raffla, ktorý sa stal terčom veľmi tvrdého zákroku Matta Martina.

Zúrivý Chára odhodil rukavice a pustil sa do Martina v duchu slov hlásateľa zápasov Capitals Boea Beninatiho - šiel uplatniť svoje právo. Chára trafil Martina do čeľuste a to mu spôsobilo najväčšiu škodu. Jeho súper sa potom sklonil, aby si zakryl tvár. Po spŕške ďalších úderov do zadnej časti hlavy rozhodcovia tento súboj prerušili," napísal portál russianmachineneverbreaks.com, ktorý sa zaoberá dianím v tíme Washington Capitals.

"Bolo to veľkolepé. To je parketa pre Zeeho. Pamätám si na náš rozhovor z vlaňajšieho leta. Povedal, že v našom tíme bude mať viac úloh a jednou z nich bude aj ochrana hráčov. Presne to ho vystihuje, taký on je človek. Nepáčil sa mu zákrok Martina, tak to šiel hneď vyriešiť. Všetci naši hráči si veľmi vážia, že to urobil. Bola to veľká vec od neho," skonštatoval tréner Washingtonu Peter Laviolette.

Chárova bitka s Martinom mala obrovskú odozvu aj u fanúšikov na sociálnych sieťach. Obrázok ako sa Chára napajedene a zároveň odhodlane díva na Martina označil jeden z fanúšikov za svoje nové pozadie na počítači. "Ďakujem Chára," napísal Joseph Borja.

"Chára je monštrum, ale vďaka za to, že je to naše monštrum," vtipne komentoval Timothy Adam. "Takto sa vyrábajú nočné mory. Gratulácia Chárovi, že sa stal najstarším hráčom, ktorý sa pobil," postrehol Bryan Craven. "Tento chlap je jednoducho líder," vystihol Rich Binger.

Štyridsaťštyriročný trenčiansky rodák si okrem päťminútového trestu za bitku pripísal aj tri bodyčeky, vo svojom 1601. zápase v NHL odohral vyše 19 minút.

Český gólman Vítek Vaněček si udržal čisté konto, jeho 18 zákrokov bolo zároveň jeho 18. víťazstvo v tejto sezóne a medzi nováčikmi na brankárskom poste je suverénne najlepší. Aj preto Washingtonu stačil jediný gól Daniela Spronga na víťazstvo 1:0.

Naživo si toto tesné víťazstvo mohlo vychutnať aj 2133 divákov, ktorí sa na hokej v hlavnom meste USA dostali v tejto sezóne vôbec po prvý raz.

Washington je líder vyrovnanej Východnej konferencie NHL s náskokom jedného bodu pred Pittsburghom. "Ostrovania" z New Yorku sú na treťom mieste s mankom piatich bodov.