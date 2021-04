Počas svadobnej cesty zasiahol krutý osud: Z nevesty sa iba tri dni po sobáši stala vdova!

Ich život bol ako z rozprávky, v sekunde sa však zmenil na nočnú moru.

Američanka Cheyenne Cottrell (24) bola tou najšťastnejšou ženou na svete. So svojou láskou z univerzity si povedali áno a hneď po svadbe sa vybrali na svadobnú cestu na Floridu. "Dalton nikdy predtým ešte nevidel oceán, obaja sme boli v nemom úžase," spomína mladá žena na krásny začiatok dovolenky.

"Bolo to úžasné. Boli sme tak zamilovaní a skutočne sme si mysleli, že nič zlé na tomto svete to nemôže ukončiť," cituje slová mladej ženy britský denník The Sun. Zamilovaná Cheyenne nemala ani len potuchy, k akej tragédii sa schyľuje. Iba tri dni po svadbe sa z nej stala vdova.

Jej láske sa stala osudnou navonok neškodná romantická prechádzka pri oceáne. "Najprv sme šli do vody len po členky, chcela som, aby si Dalton pomaly zvykol na oceán, predtým bol iba v jazere," vysvetľuje nešťastná žena. Zamilovaná dvojica sa zabávala, až kým mladomanžela netrafila vlna, ktorá ho úplne vystrašila. Aj napriek tomu, že ho manželka upokojovala a radila mu, ako sa má zachovať, Daltona zasiahla ďalšia vlna, po ktorej úplne spanikáril. Svoju manželku stiahol pod vodu, podarilo sa jej vynoriť a upokojiť ho. "Videla som, že ide okolo plavčík a začala som naňho kričať, modlila som sa, aby prišiel čo najskôr. Bola som v panike, no snažila som sa upokojiť, aby sme zostali nažive, v tom ma však Dalton druhýkrát stiahol pod vodu," dodala Cheyenne.

Mladá žena sa snažila rýchlo vynoriť a svojho manžela omylom odstrčila. Daltonovi povedala, aby sa držal jej členkov, kým plávala k brehu. On sa jej však pustil a do očí jej povedal,že je unavený a už nevládze . Plavčíkovi po príchode pomáhala vyložiť jej manžela vo vážnom stave na dosku. Ešte stále dúfala, že jej drahú polovičku budú môcť zachrániť. Posledná nádej však zhasla v nemocnici, kde jej lekári oznámili, že Dalton je mŕtvy. Čakala ju tá najhoršia vec a to zdvihnúť telefón a oznámiť túto hroznú správu celej rodine.

Všetci blízki sú mladej vdove oporou a spolu na Daltona s láskou spomínajú. "Som veľmi vďačná, že som mala tú šancu byť Daltonovou najlepšou priateľkou a aj manželkou, aj keď to bolo len na tri dni," dodala.