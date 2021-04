Mohli by si prilepšiť o stovky eur: Koaliční poslanci chcú oceniť účastníkom národného boja za oslobodenie

Účastníci národného boja za oslobodenie by mohli v septembri dostať 630 eur ako jednorazový príplatok k finančnému príspevku.

Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR koaliční poslanci. Cieľom novely má byť jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie, ale aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja.

"Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo 'so zbraňou v ruke' alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili na vojenských operáciách počas druhej svetovej vojny. Tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov. Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom a sú vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody," argumentujú predkladatelia.

Novelu víta aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Hovorí, že účastníci národného boja za oslobodenie a príslušníci československej armády, spojeneckej armády, partizáni alebo ich pomocníci počas vojny riskovali nielen svoje životy, ale aj životy svojich blízkych. "Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Preto plne podporujem snahu o ich ocenenie aj prostredníctvom jednorazového zvýšenia príspevku pri príležitosti výročia národného boja za oslobodenie, ktorého hrdinami boli práve oni," uviedol.

Novela by v prípade schválenia mala nadobudnúť účinnosť 1. augusta tohto roka. Jednorazový príspevok by mal následne platiteľ dôchodku oprávneným osobám vyplatiť do 30. septembra 2021.