Zaľúbenci Tereza (25) a Milan zo šou Svadba na prvý pohľad si padli do oka hneď od prvého okamihu a ich príbeh je doslova ako z rozprávky. Ženích sa kvôli svojej láske k Tereze prihlásil do šou, a iskričky medzi nimi lietali nielen na svadbe, no aj počas ich svadobnej cesty, kde sa dvojica od seba nevedela odtrhnúť. Po tej však nastal návrat do reality a až vtedy dvojice skutočne zisťujú, či a ako zvládnu spoločný život? Ako je to teda v prípade Terezy a Milana? Ich slová vás poriadne zaskočia!