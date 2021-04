Rátajú straty: Koronakríza pripravila FC Liverpool o poriadny balík

Futbalový klub FC Liverpool za uplynulý finančný rok vykázal stratu 46 miliónov libier, čo je v prepočte 53 miliónov eur.

Celkový pokles príjmov v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom narástol až na 88 miliónov libier, čiže 101,4 milióna eur. Jednoznačne sú za tým ekonomické dopady pandémie koronavírusu. Uvedené čísla boli aktuálne pred zdanením.

Len na jednom domácom zápase anglický majster prišiel o 13 miliónov libier (14,9 milióna eur) a celkovo mediálne tržby poklesli o 59 miliónov libier (67,9 milióna eur). Finančná situácia FC Liverpool však zďaleka nie je alarmujúca. Počas koronakrízy klub z mesta Beatles ohlásil aj osem nových partnerstiev, čím mu narástli komerčné príjmy o 29 miliónov libier (33,4 milióna eur). Celkovo tak presiahli 217 milióna libier, čiže 249,4 milióna eur.

Ešte v marci 2020, teda pred oficiálnym začiatkom pandémie a prerušením uplynulého ročníka Premier League, sa FC Liverpool hrdil ročným ziskom 42 miliónov libier, čiže 48,4 milióna eur. Bolo to po piaty raz za ostatných šesť rokov, čo boli "The Reds" v zisku odvtedy, čo klub prevzala americká spoločnosť Fenway Sports Group. "Pred pandémiou sme boli v solídnej finančnej situácii. Potom sa začalo toto bezprecedentné obdobie s vypojením fanúšikov zo zápasov a my sme nútení efektívnejšie riadiť svoje náklady. Už teraz sa však tešíme na záver tejto a začiatok budúcej sezóny, keď by sa veci postupne mali vracať do normálu," uviedol výkonný riaditeľ FC Liverpool Andy Hughes.

Spoločnosť Fenway Sports Group, ktorú fanúšikovia Liverpoolu veľmi kritizujú za účasť na vytvorení "nešťastnej" Európskej Superligy, predala minulý mesiac 10 percentný podiel na vlastníctve klubu súkromnej investičnej spoločnosti RedBird Capital. Stálo to 543 miliónov libier (625,4 milióna eur) .