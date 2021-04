Ťažké obdobie porotkyne Tvojej tváre Schramekovej: Vážne psychické problémy a záchrana v poslednej chvíli!

Má za sebou naozaj náročné obdobie! Lujzu Garajovú-Schramekovú (38) poznajú všetci ako usmievavú herečku a stand-up komičku.

O Lujze, ktorá hviezdi ako porotkyňa v Tvoja tvá znie povedome, však len málokto tušil, čím si za posledné mesiace prechádzala. Pandémia ju totiž doslova zničila a jej psychika bola na bode mrazu. Schrameková mala panický atak a trpela obrovským smútkom, ktorý nevedela ovplyvniť. Pomoc odborníčky prišla v pravý čas, pretože herečke sa takmer rozpadla rodina. Lujza otvorene hovorí o rozvode!

Herečku zložila pandémia koronavírusu a s ňou spojené problémy. „Myslím, že som sa až príliš snažila, aby sme mali doma harmóniu, mala som strašne veľa očakávaní. Hovorila som si, ako ten čas spoločne využijeme, aké to bude dobré, ako to celé zvládneme. A nakoniec sa mi to celé rozsypalo ako domček z karát,“ priznala v rozhovore pre Denník N Lujza, ktorá nakoniec nezvládla skoro nič. Začal sa v nej hromadiť neutíchajúci smútok.

Keď išla odviezť dcéru Grétku do školy, celú cestu domov preplakala. „A pritom som na to nemala dôvod. Neplakala som preto, že by sa niečo stalo, alebo že by ma trápilo niečo konkrétne. Bol to len smútok. A to ma začalo desiť – že plačem bezdôvodne. Stačil jediný manželov pohľad, ktorý sa mi zdal kritický. A pritom sa len na mňa pozrel. Alebo decká ofrflali obed a pre mňa to bolo na zrútenie,“ povedal porotkyňa zábavnej šou.

A hoci ju milujúci manžel podporoval a bol jej oporou, nedokázala túto situáciu ustáť. „Keď som chcela riešiť svoj smútok sama, moja hlava mi stále nahovárala, že za môj stav určite niekto môže. Jediný dospelý človek, s ktorým sa posledný rok pravidelne stretávam, je môj manžel, a keď mi on nevie dať pocit zmysluplného života, potom je na vine on. Alebo som vinník ja,“ hovorí Lujza. V jej prípade dokonca hrozilo najhoršie. „Keby som nešla za psychologičkou a rozhodla by som sa s tým bojovať sama, naozaj neviem, či by som už dnes nebola rozvedená,“ priznáva s odstupom času.