Herec Filip Tůma v šou 2 na 1: Vinczeová a Dangl ostali sklamaní!

Nachytať sa ho nepodarilo. Herec Filip Tůma (43), ktorý hviezdi v seriáli Oteckovia, sa stal ďalšou obeťou markizáckej šou 2 na 1.

No teraz to bola pre Adelu Vinczeovú (40) a Dana Dangla (43) poriadna skúška ohňom, pretože vedeli, že našiť na neho skrytú kameru bude naozaj náročné. A známy herec ich aj hneď prekukol. V najnovšej časti zábavnej šou 2 na 1 si do gauča k Adele a Danovi prisadol úspešný a talentovaný Filip Tůma. Možno len málokto vedel, že jeho herecké a kariérne začiatky sú spojené aj s natáčaním Skrytej kamery.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„My to máme veľmi ťažké, lebo vždy, keď sem niekoho pozveme, ten dotyčný vie, že ho pôjdeme nachytať. Ty si bol z nás paranoidny plus to, že ty máš dlhoročnú skúsenosť so skrytými kamerami, bol si pre nás super ťažký oriešok,“ uviedla Adela hneď na začiatku.

Pri otázke, či ho vystresovali a či sa aspoň trošku zľakol, prišiel povzdych a náznak jasnej odpovede, že nie. No aj keď sa snažili najviac, ako vedeli, Filip v danú chvíľu dobre vedel, čo sa deje, preto zámer ho aspoň trošku nastrašiť vôbec nevyšiel, čo uvidíme na obrazovkách už dnes večer.