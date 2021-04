Ďalšia vládna kríza? Matovič opäť zaútočil na koaličného partnera: SaS vydiera!

Strana SaS vydiera ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), keď podmieňuje schválenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti zakomponovaním daňovej brzdy.

Pokiaľ SaS nezmení stanovisko, bude OĽANO hľadať podporu tohto zákona u opozície. Matovič to povedal na utorkovej tlačovej konferencii venovanej novele daňového poriadku. "Zatiaľ strana SaS vydiera a blokuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Mňa to mimoriadne mrzí. Práve takýto zákon by sa mal prijímať vtedy, keď ešte ústavnú väčšinu máme," uviedol Matovič.

Minister financií upozornil, že koaličná strana nemôže vetovať zámery, ktoré boli súčasťou programového vyhlásenia vlády. "V tom prípade predpokladám, že napriek vetu SaS budeme rokovať s opozíciou a budeme sa snažiť nájsť zodpovednosť radšej medzi opozičnými stranami," dodal Matovič.

Minister hospodárstva a predseda strany SaS Richard Sulík v pondelok (26. 4.) zdôraznil, že pokiaľ sa deficity rozpočtu nemajú riešiť iba zvýšením daní, ale aj znížením výdavkov, tak je veľmi dôležité, mať v tomto ústavnom zákone na zvyšovanie daní obmedzenie. Matovič však pripomenul, že na takejto zmene nebola dohoda v programovom vyhlásení vlády (PVV).