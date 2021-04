Matovičove cesty do Ruska a Maďarska opäť na vláde: Ministri ich budú schvaľovať dodatočne

Vláda by mala v stredu 28. apríla dodatočne schváliť zahraničné cesty ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

Na pracovných stretnutiach v Rusku a Maďarsku, ktoré sa uskutočnili 8. a 9. apríla, mal Matovič rokovať o ruskej vakcíne Sputnik V. Vyplýva to zo zverejneného programu vlády. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) sa o ceste do Ruska dozvedel v stredu 7. apríla od slovenského veľvyslanca v Moskve.

Ministri by mali dodatočne schváliť aj prvú zahraničnú návštevu Eduarda Hegera (OĽaNO) ako premiéra v Českej republike. Dodatočne by mali byť schválené aj zahraničné cesty ministra obrany Jaroslava Naďa a ministra vnútra Romana Mikulca (obaja OĽaNO) či šéfa slovenskej diplomacie Korčoka.

Mikulec by mal zároveň na rokovaní priblížiť správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy za obdobie roka 2020 a tiež zhrnúť plnenie úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za uplynulý rok. Členovia vlády by sa mali oboznámiť aj so správou o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vládny kabinet tiež plánuje diskutovať o odvolaní splnomocnenkyne vlády SR pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. storočia Dany Meager. Do funkcie bola vymenovaná uznesením vlády z 21. júna 2017. Vláda by mala rokovať aj o odvolaní člena Dozornej rady Exportno-importnej banky SR.