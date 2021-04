Zvolen opäť ožije hokejom: Fanúškovia ani kluby testy platiť nebudú

Fanúšikovia hokeja pod Pustým hradom opäť žijú hokejom.

Ich milovaný klub HKM Zvolen nielenže vyhral základnú časť Tipos extraligy, ale zabojuje vo finále proti Popradu o titul. Pozitívnu správou je, že na štadióne bude môcť byť niekoľko fanúšikov. Ich ale nesmie prekročiť 25 % celkovej kapacity na sedenie.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Vo Zvolene pred finále pustili do predaja 910 vstupeniek

„Maximálny počet fanúšikov, ktorých môžeme pustiť na štadión je u nás 910 ľudí,“ prezradil Miroslav Brumerčík, riaditeľ marketingu HKM Zvolen. Aby mohlo byť na zvolenský zimák vpustených čo najviac fanúšikov, klub sa rozhodol zvýšiť kapacitu miest na sedenie. „Tribúna D na státie sa prerába na sedenie,“ vysvetlil Brumerčík a pokračoval: „Bude sa sedieť v každom druhom rade, spodné rady vzhľadom na obmedzenie maximálneho počtu divákov, sme do predaja ani nepúšťali. Každý fanúšik, ktorý príde na zimák, by mal mať relatívne slušný výhľad.“

Makajú vo dne, v noci

Očakávaná finálová séria sa síce začne až vo štvrtok, no aby bolo všetko zabezpečené včas a dôkladne, desiatky ľudí makajú na zvolenskom zimáku už niekoľko dní. Na štadióne je poriadny ruch. Chlapi osádzajú nové sedačky, upratovačky dezinfikujú priestory pre divákov, pripravujú sa priestory pre televízny prenos. „Pár desiatok ľudí na tom pracuje vo dne a v noci. Usmernenia a pokyny sa neustále menili, teraz už našťastie vieme, že to je to definitívne,“ vydýchol si bývalý zvolenský hokejista, dnes marketingový riaditeľ klubu. V čase pred pandémiou bolo samozrejmosťou, že nejaké lístky dostanú hráči pre svojich najbližších, no uprostred pandémie nič také nehrozí. „V počte 910 ľudí bude zahrnutých aj 50 lístkov pre fanklub, vstupenky pre sponzorov a VIP vstupenky. Navyše sú akurát ľudia z usporiadateľskej služby a novinári. Vstupenky sa dajú kúpiť len na dva zápasy,“ ozrejmil Brumerčík.