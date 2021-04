Tóno z Oravy posadil mamu do lietadla, keď jej TO povedal, prežehnala sa: Na jeho prekvapení sa schuti zasmejete!

V šoku sa prežehnala, napokon však netajila dojatie a radosť. Anna Katrenčíková (50) z Oravskej Lesnej (okr. Námestovo) zažila poriadny šok, ktorý jej pripravil syn Tóno (27).

Po tom, ako jej na Vianoce daroval výlet v súkromnom lietadle, čakalo ju ešte väčšie prekvapenie - zistila totiž, že stroj, v ktorom poletí, bude pilotovať jej vlastný syn! Šikovný mladík si robil pilotské skúšky tajne a mame prezradil, kto bude pilotovať lietadlo až na mieste. Dojímavé rodinné momenty zvečnil aj na videu.

Tóno Katrenčik (27) z Oravskej Lesnej pripravil svojej rodine prekvapenie, aké sa len tak ľahko nevidí. Na Vianoce daroval mamine Anne (50) a súrodencom súkromný let v dvojmiestnom lietadle. Nepovedal im však, že pilot bude on sám, a to dokonca prvýkrát v živote!

Mama v prvom momente zostala v šoku, dokonca sa aj prežehnala, no let s milovaným synom si napokon veľmi užila - rovnako ako jeho súrodenci.

„Zážitky sú to najkrajšie, čo tu po nás môže zostať. Stálo to dosť disciplíny, robiť rok pilotné skúšky na tajňáša, ale stálo to za to,“ hovorí šťastný Tono (27). Mladík, ktorý pracuje ako idea marketér a stará sa o propagáciu siedmim firmám, má za sebou už niekoľko úspešných virálov a so svojimi videami sa dostal aj na stránky svetových bulvárnych médií.

Pred pár rokmi natočil video o Oravskej Lesnej, pred rokom to bola prvá párty po korone. Teraz prišiel s videom z dielne kameramana Dominika Dika, ktoré zachytáva štyri mesiace od Vianoc až po samotný let. Momenty so šokovanou rodinou mali na sociálnej sieti vyše 12-tisíc zhliadnutí, predchádzajúce videá Tóna mali dokopy milióny zhliadnutí.

Plány do budúcna

„Niekto by ma mohol obviniť, že robím prekvapenia, aby som na seba upozornil, ale nie je to tak. Najskôr je pozitívna emócia a vďaka mame za to, že nás troch, aj sestru učiteľku Katku (25) a brata IT-čkára Paľa (28) vychovala a tiež som jej chcel urobiť radosť. Pred troma rokmi nám zomrel ocko na rakovinu, chcel som ju potešiť,“ prezradil Tóno. Radosť a prekvapenie najbližších si chcel uchovať, a tak tieto momenty zvečnil na videu.

Po tom, ako vytvorí ešte tzv. Sedem úprimných videí, chystá sa odísť do Švajčiarska a do Afriky, prosto na chvíľu zavesiť život na Slovensku na klinec. Ako hovorí, adrenalínu sa nebojí a práve vďaka vzrušeniu má tie najlepšie nápady. „Strach hovorí čo ak, ale viera hovorí: Aj keď. Tým sa riadim a vďaka tomu som bezstarostným človekom, ktorý rád prekonáva výzvy,“ dodáva Tóno na záver.

PS-28 Cruiser

Počet miest: 2

Počet podvozkov: 3

Rozpätie: 8,6 m

Dĺžka: 6,62 m

Výška: 2,32 m

Plocha krídla: 12,30m2

Cestovná rýchlosť: 172 km/h

Prázdna hmotnosť:388 kg