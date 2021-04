Originálny nápad: Spoločné úradníčky v Richvalde ušetria 88 obciam stovky tisíc

Príklad, ako ušetriť. Až 88 obcí z Bardejovského okresu má spoločnú úradovňu, ktorú zriadili v Richvalde.

Poskytujú tam služby, za ktoré by ich inak malé obce zaplatili desaťtisíce eur. Štrnásť pracovníčok dokáže potrebnú agendu vybaviť oveľa lacnejšie aj rýchlejšie. Predsedníčkou úradovne je starostka obce Richvald. „Hoci zabezpečujeme prenesený výkon štátnej správy, pre naše obce bolo výhodné, aby sme im zabezpečovali aj niektoré originálne kompetencie. Napríklad personalistiku, mzdy či účtovníctvo,“ prezradila Zuzana Germanová. Starostovia oceňujú, že spoločná úradovňa pre nich zabezpečuje aj také veci, ktoré by im načreli poriadne hlboko do rozpočtu.

„Naša obec Nižná Polianka s 230 obyvateľmi mesačne zaplatí úradovni približne 2 000 €. Poplatok sa skladá zo sumy 5,50 € za každého obyvateľa, plus paušál 420 €. Úradovni odovzdávame aj to, čo nám dáva štát za to, že na nás preniesol niektoré kompetencie. Nám sa to však veľmi oplatí. Dostávame za to sužby, ktoré by sme si inak nemohli dovoliť, alebo by nás vyšli veľmi draho,“ doplnil starosta obce Ján Cundra.

„Účtovníčka či pracovník stavebného úradu by nás mesačne vyšiel na približne 1 600 €. Spolu asi 400-tisíc ročne. Takto zaplatíme 4 000 ročne a 36-tisíc ušetríme,“ doplnila Germanová. „My sme obec s necelými tromi stovkami obyvateľov. Za 2 400 eur ročne máme kompletný servis v rámci účtovníctva, miezd, životného prostredia aj stavebného úradu. Preto je táto spolupráca pre našu obec výhodná,“ priblížil starosta obce Becherov Jozef Gmiterko.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) je Bardejovský okres príkladom. „Očakávame, že budeme úspešní so zavedením pilotných Centier zdieľaných služieb a na základe toho ich dokážeme následne umiestniť v rámci celého územia Slovenska. Naše mestá a obce nepotrebujú reformy, ale modernizáciu, ktorá pomôže každej samospráve bez ohľadu na jej veľkosť,“ uzavrel šéf ZMOS, Branislav Tréger.