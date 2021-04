Brazília odmietla ruskú vakcínu, na Slovensku sa jej použitie odkladá: Stopka očkovaniu Sputnikom V?!

Takýto zvrat nečakali! Brazílsky liekový regulátor nepovolil dovoz Sputnika V pre viaceré závažné nedostatky, vďaka ktorým nedokázali overiť bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky.

Ako hlavný problém sa objavuje aj fakt, že ruská vakcína obsahuje adenovírus, ktorý je schopný sa množiť. Krátko nato slovenský minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) informoval, že 600 dávok vakcíny, ktorú máme na Slovensku, si Rusi berú na kontrolu, ktorá bude trvať mesiac. Až po nich sa rozhodne, či vakcínu u nás použijeme.

Na posúdenie bezpečnosti Sputnika chýbalo nášmu Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv zhruba 80 % údajov. Brazília teraz hovorí to isté. „Nikdy nedovolíme, aby boli milióny Brazílčanov vystavené výrobkom bez náležitého overenia kvality, bezpečnosti a účinnosti,“ povedal riaditeľ tamojšieho regulačného úradu Anvisa Antonio Barra Torres, ktorý v pondelok zastavil dovoz ruskej vakcíny.

Minulý týždeň delegácia úradu navštívila Rusko, aby si prezrela dve zariadenia, kde sa vyrába Sputnik V. Za neschválenie vakcíny hlasovali jednomyseľne s tým, že použitie tejto vakcíny je riskantné a medzi nedostatky zaradila aj to, že nevedia preukázať, ako dôsledne sú vakcíny kontrolované či vyrábané.

Brazília však upozorňuje najmä na to, že vakcína obsahuje adenovírus, ktorý je schopný sa množiť, takže vírus, ktorý by sa mal používať iba ako prostriedok na prenos genetického materiálu do ľudských buniek, aby vyvolal odpoveď imunitného systému, sa reprodukuje. Rusi sa bránia slovami, že toto rozhodnutie má „politický charakter a nemá nič spoločné s prístupom k informáciám o vakcíne alebo s vedou.“ Sputnikom už očkujú v desiatkach krajín sveta.

Ďalší mesiac

Zatiaľ čo troma schválenými látkami už máme zaočkovaných vyše milióna ľudí, vakcínovanie ruskou dávkou sa opäť odkladá aj u nás. Čakáme síce na stanovisko maďarského laboratória, no Rusi si vyžiadali od Slovenska vzorky vakcín na kontrolu a vo štvrtok si odvezú 600 dávok. „Vypýtali si mesiac na to, aby si to skontrolovali sami vo svojej réžii. Definitívne rozhodnutie bude až po tejto skúške. Neviem, čo s ňou budú robiť presne,“ povedal minister Lengvarský v Na telo plus. Dovtedy sa podľa neho budeme snažiť dostať čo najviac informácií, aby sme sa mohli kompetentne rozhodnúť, či je tá vakcína bezpečná.

Ako je to teda s množiacim sa adenovírusom, na čo prišli Brazílčania? Virológ Boris Klempa vysvetľuje, že v prípade Sputnika je limit replikujúcich sa adenovírusov vyšší ako pri AstraZenece či Johnson&Johnson, čo si stanovil sám výrobca. Nevie preto posúdiť, do akej miery stanovisko brazílskych úradov vychádza z posudzovania dokumentov alebo vlastných analýz. „Za normálnych okolností je určité, veľmi malé množstvo prípustné a nespôsobuje to problémy.

Samozrejme, pokiaľ by mal byť podiel toho replikujúceho sa adenovírusu vyšší, tak môže nastať infekcia. Ale do akej miery by mohla byť infekcia adenovírusom v mieste vpichu nebezpečná, to si netrúfam hodnotiť,“ povedal Klempa s tým, že množenie vírusu skúmajú aj laboratórií pri prepúšťaní jednotlivých šarží.