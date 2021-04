Čakajú nás nové zmeny v školách, očkovaní aj pri športových podujatiach! Profesor Krčméry otvorene: V čom vidím riziko

Čakajú nás zmeny! Dobrou správou je, že núdzový stav sa bude predlžovať už len o 30 dní, aj to, že od pondelka sa 7-dňové pravidelné testovanie žiakov v školách končí.

Od štvrtka sa na tribúny opäť dostanú fanúšikovia, ktorí však budú musieť absolvovať výtery až dvakrát. Od mája sa mení aj očkovacia stratégia a predbehnúť sa budú môcť okrem chronicky chorých aj mladšie ročníky.

Na zápasy antigén aj PCR

K umožneniu konania podujatí za prítomnosti obecenstva pristúpilo odborné konzílium v rámci pilotného projektu. „Naším spoločným cieľom je overiť si v praxi efektivitu nastavených podmienok a použitia rôznych druhov testov vo vzťahu k riziku šírenia COVID-19 na hromadných podujatiach,“ uvádza sa v stanovisku.

„Sú tam antigénové testy aj RT-PCR testy s kloktaním, čo určite veľa ľuďom nedáva zmysel, prečo by bolo za normálnych okolností treba to aj to. Toto je akési vyskúšanie si, čoho sme schopní, čo sa dá spraviť. Na základe toho sa budú tie podmienky ďalej prispôsobovať,“ ozrejmil virológ Boris Klempa. Na divácku účasť sa už vo štvrtok chystajú aj pod Pustým hradom, nakoľko Zvolen vo finále proti Popradu zabojuje o titul.

„Maximálny počet fanúšikov, ktorých môžeme pustiť na štadión, je u nás 910 ľudí. Vstupenky sa dajú kúpiť len na dva zápasy,“ prezradil Miroslav Brumerčík, riaditeľ marketingu HKM Zvolen. Všetci ľudia, ktorí si zakúpia vstupenku, musia dať súhlas so spracovávaním údajov a musia podstúpiť nové kloktacie LAMP testovanie. Keďže ide o výskumný projekt SAV, fanúšikovia ani klub testovanie nehradia.

Podmienky pre kluby a divákov

• ohlásenie podujatia najneskôr 48 hodín vopred miestnemu ÚVZ

•diváci len s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín

• počet divákov max. 25 percent celkovej kapacity na sedenie, exteriér max. 2 000 a 1 000 v interiéri, zákaz konzumácie jedla a nápojov

• organizátor musí viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 30 dní je povinný tieto údaje zničiť

• diváci môžu byť len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade

• pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti

• diváci musia mať prekryté horné dýchacie cesty - respirátor v interiéri, rúško či respirátor v exteriéri