Veľké zmeny v nominácii Slovenska: V tíme končí sedem hráčov, prichádzajú známe mená

S tímom Slovenska v príprave na hokejové MS 2021 nepokračuje sedem hráčov - Denis Godla, Miroslav Mucha, Miloš Bubela, Michal Chovan, Oliver Okuliar, Martin Vitaloš a zranený Rastislav Gašpar.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Informoval o tom hokejový zväz na svojom webe.

"Mali sme veľa mladých hráčov, takže bolo jasné, že niektorí zostanú a niektorí budú musieť urobiť miesto skúsenejším. Nie je to tak, že by sme nad nimi zlomili palicu, práve naopak. Chceli sme im dať skúsenosť s reprezentáciou, aby to vedeli navnímať a aby ich to motivovalo do budúcej práce. Určite nesklamali. Budú budúcnosťou hokejovej reprezentácie," povedal generálny manažér Miroslav Šatan pre hockeyslovakia.sk.

Do prípravy sa naopak zapojí dvojica útočníkov švédskeho Leksandu IF Peter Cehlárik a Marek Hrivík, Michal Krištof z fínskeho Kärpät Oulu, Matúš Sukeľ zo Sparty Praha, brankári Matej Tomek (SaiPa/KalPa) a Július Hudáček (Spartak Moskva), útočník HK DUKLA Ingema Michalovce Pavol Regenda a dvojica útočníkov čerstvých majstrov českej ligy HC Oceláři Třinec Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. Ich spoluhráč obranca Martin Gernát a obranca českého vicemajstra HC Bílí Tygři Liberec Mislav Rosandič sa k tímu pripoja v pondelok 3.5.

Slovákov čaká najskôr víkendový dvojzápas s Rakúskom, neskôr zápasy v Prahe s domácim Českom.