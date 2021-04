Magoni už zrejme vie, koho bude pripravovať na ZOH: Slovinka za Slovenku?

Zdá sa, že to uzavrel skôr ako majiteľka veľkého glóbusu! Kým Petra Vlhová (25) meno nástupcu talianskeho kouča stále tají, Livio Magoni už vraj vie, koho bude pripravovať na ZOH v Pekingu. Pre slovinské médiá je to istota, že Slovenku nahradí Slovinka.

Podľa slovinského portálu siol.net bude Magoni pracovať pre ich reprezentačný výber. To je vraj už dohodnuté. Teraz sa dolaďujú detaily, a to najmä to, či bude k dispozícii iba jednej z pretekárok, ktorá si ho vraj vyžiadala, alebo bude pracovať aj s ostatnými členkami reprezentácie.

Tou, ktorá si ho vyžiadala, je najlepšia súčasná slovinská pretekárka na bielych svahoch Meta Hrovatová (23), ktorej tréning v rakúskom stredisku Reiteralme podľa toho istého zdroja Vlhovej exkouč už navštívil. „Ak by Magoni posilnil slovinský tím, bol by to skutočne veľký úlovok,“ napísal siol.net. Mimochodom, Hrovatová obsadila v predošlej sezóne Svetového pohára v celkovom hodnotení 21. miesto, no v obrovskom slalome bola desiata.

Spojenie Slovinsko a Magoni by malo podľa portálu zurnal24.si nadviazať na to, čo dosiahla najslávnejšia lyžiarka tejto krajiny Tina Mazeová. A práve Tina je veľkým vzorom Mety, ktorá má také isté olympijské méty ako Tina! „V minulej sezóne zas uspel po boku Petry Vlhovej. Jeho meno je preto na lyžiarskom trhu mimoriadne horúce,“ tvrdia Slovinci, ktorí vedia aj o tom, že Magoni je mnohými médiami spájaný aj so Švajčiarmi či s Talianmi, ktorí pred pár dňami pre zmenu zaradili Slovinku Mazeovú a jej trénerku a životného partnera Andreu Massiho do tímu našej Petry Vlhovej.