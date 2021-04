Po vyjadreniach šéfa Smeru nemohli ostať ticho, pobúrení Šeliga a Remišová: Je to absolútne neprípustné

Je neprípustné, aby sa predseda Smeru-SD Robert Fico vyhrážal prokurátorom a sudcom, ktorí si len robia svoju robotu.

V utorok to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Reagoval na Ficove slová, že nová politická garnitúra bude musieť urobiť poriadky s niektorými sudcami a prokurátormi.

Fico si povedal svoj názor: Tvrdá kritika Lipšica, jeho námestníka a schytala to aj sudkyňa

Šeliga vyhlásil, že pri pochybení sudcov a prokurátorov existujú orgány, ktoré majú kontrolnú právomoc. V prípade sudcov to je Súdna rada. "Keď sa vyšetrovali mafiáni a vrahovia prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), tak bol ticho," uviedol podpredseda parlamentu. Ficove vyjadrenia môžu byť podľa neho považované za nebezpečné vyhrážanie. "Toto dávam do pozornosti generálnej prokuratúre. Verím, že sa pozrie na to, akým spôsobom Robert Fico postupuje a čo rozpráva," doplnil.

Podpredsedníčka vlády a šéfka Za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že Fico prekročil ďalšiu hranicu, keď sa vyhrážal nezávislým prokurátorom a sudcom. "Je absolútne neprípustné, aby sa aktívny politik vyhrážal sudcom a prokurátorom. O to viac, keď politickí nominanti Roberta Fica ako pani Monika J., Kajetán K. či Tibor G. sedia vo väzbe," zdôraznila.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) na sociálnej sieti uviedol, že v právnom štáte nemôže sudcov a prokurátorov zaujímať, kto je práve pri moci. "V právnom štáte sú orgány činné v trestnom konaní nezávislé. Bodka," podotkol.