Za ľudí o predĺžení núdzového stavu: V tomto prípade ho strana v parlamente nepodporí

Koaličná strana Za ľudí predpokladá, že núdzový stav sa skončí skôr, ako príde do Národnej rady (NR) SR.

Ak ale dôjde k hlasovaniu o jeho predĺžení v parlamente, poslanci Za ľudí budú hlasovať podľa aktuálnej pandemickej situácie. Pokiaľ bude podobná ako v súčasnosti, núdzový stav nepodporia. Strana to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej tlačový odbor.

"V prípade, ak by Národná rada musela na 20. deň hlasovať o predĺžení núdzového stavu, poslanci strany Za ľudí by sa riadili aktuálnou pandemickou situáciou, ale ak by bola podobná ako dnes, núdzový stav by nepodporili," píše sa v stanovisku.

Strana vysvetlila, že na rokovaní vlády jeho predĺženie podporili vicepremiérka Veronika Remišová aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (obe Za ľudí), pričom argumentujú odporúčaniami pandemickej komisie. Podmienkou strany malo byť predĺženie večerného času, odkedy má platiť zákaz vychádzania a že nebude vyhlásený na 40 dní. Rovnako malo byť podmienkou, aby sa na týždennej báze vyhodnocovalo, či je núdzový stav potrebný.

Vláda v pondelok (26. 4.) večer rozhodla, že sa núdzový stav predĺži o ďalších 30 dní. Potvrdiť to musí ešte NR SR. Vláda tiež uznesením rozhodla, že zákaz vychádzania sa zároveň od štvrtka 29. apríla posunie o hodinu, bude platiť po 21.00 h.