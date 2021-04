Slováci v tom už roky majú jasno: Tento bankový poplatok je definitívne najabsurdnejší

Každá komerčná banka má svoju vlastnú poplatkovú politiku a viaceré weby a spoločnosti robia rôzne ankety o najabsurdnejší bankový poplatok. Klientom najčastejšie prekáža poplatok za vklad a výber hotovosti z vlastného účtu v banke, ale aj poplatok za vedenie účtu.

Podľa názoru finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika výsledky ankiet tohto typu sa dlhé roky nemenia a ľudia tradične vychádzajú z predpokladu, že banka by im mala byť vďačná za ukladanie peňazí na účte. Z viacerých strán sú banky kritizované za to, že keď už im štát zrušil bankový odvod, mali by znížiť svoje poplatky.

Riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik si však nemyslí, že banky začnú hromadne znižovať svoje poplatky. Mnohé zmeny sa podľa neho týkali poplatkov za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočkách. "Tento trend podľa mňa bude pokračovať. To znamená, že banky budú cez poplatkovú politiku ľudí viac motivovať k využívaniu internetbankingu a platobných kariet," povedal pre agentúru SITA Ovčarik. Hotovostné operácie na pobočkách sú pre banky podľa hovorcu VÚB banky Dominika Mišu veľmi nákladné. „Pre klientov je vybudovaná celá sieť bankomatov a bankomatov s možnosťou vkladu, kde nie sú poplatky žiadne, resp. symbolické. To platí aj pre všetky operácie v rámci elektronického bankovníctva. Navyše klienti VÚB už majú svoju banku aj na diaľku, vedia si z pohodlia domova vybaviť množstvo vecí,“ povedal pre agentúru SITA Miša.

Môže sa stať, že ak nejaká banka nemá poplatok za vedenie účtu, tak si to môže vykompenzovať pri poplatkoch za iné služby a produkty, resp. aj tak, že niektoré služby a produkty bankám chýbajú. Preto viaceré banky pri spoplatnených balíkoch služieb hovoria, že niektorí klienti si síce priplatia, no majú za to kompletný klientsky servis, a to nonstop infolinku, správu digitálnych kanálov, pobočkové služby, manažment platobných kariet a mnoho ďalšieho.

Banky majú podľa Búlika nastavené veľmi prísne limity, kam môžu ukladať vklady klientov a zároveň musia vo väčšine prípadov za tieto úložky platiť. Príliš veľa vkladov bez dlhej viazanosti, ktoré banka nemôže použiť na úverovanie, je preto pre banky príťažou. „Keď sa to skombinuje s vysokou cenou práce, niet divu, že všetky operácie s hotovosťou banky zaťažujú stále vyššími poplatkami,“ uviedol pre agentúru SITA Búlik. Ak sa situácia s nízkymi úrokmi na trhu nezmení a aj vklady bežných ľudí sa začnú úročiť mínusovým úrokom, Búlik očakáva, že už v blízkej budúcnosti sa v ankete na popredné priečky prepracuje práve mínusový úrok ako poplatok za vklady v banke.