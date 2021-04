Máme už len 3 dni: Vláda má rokovať o návrhu Plánu obnovy za 6,6 miliardy eur

O finálnom návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR by mala vláda rozhodnúť v stredu (28.4.). Materiál je už zaradený do zverejneného programu. Európskej komisii ho musí Slovensko oficiálne predložiť do 30. apríla.

Na základe tohto plánu by malo Slovensko v rokoch 2021 až 2026 preinvestovať takmer 6,6 miliardy eur v piatich prioritných oblastiach. Plán obnovy musí spĺňať určité požiadavky z európskej úrovne. Jeho súčasťou musia byť reformy, musí byť tiež v súlade s odporúčaniami, ktoré dala Slovensku Európska komisia (EK). Na zelenú transformáciu musí ísť aspoň 37 % celkovej alokácie, na digitálnu 20 %. KOZ tvrdo kritizuje plán obnovy po covide: Pripomienky, ktoré tam chýbajú Slovensko by podľa dokumentu malo čakať 66 ambicióznych reforiem. Patrí k nim reforma súdnej mapy, reforma riadenia vysokých škôl, modernizácia policajného zboru, optimalizácia siete nemocníc či reforma NAKA. Medzi kľúčové reformy bola zaradená aj reforma verejnej osobnej dopravy, dôchodková reforma či reforma verejného obstarávania. Rovnako by malo dôjsť k 66 veľkým investíciám. Smerovať majú napríklad do debarierizácie škôl, rozšírenia bezzásahového územia, obnovy rodinných domov, ale aj vodných tokov. Pribudnúť by mali dispečerizované úseky železničných tratí, ale aj nová cyklistická infraštruktúra. Najväčšia suma z celkového balíka má ísť na oblasť zelenej ekonomiky, a to 2,3 miliardy eur. Oblasť zdravia má byť podporená sumou 1,5 miliardy eur. Oblasť efektívnej verejnej správy a digitalizácie by mala získať 1,1 miliardy eur. Na vzdelávanie má ísť 892 miliónov eur, na vedu, výskum a inovácie 739 miliónov eur.