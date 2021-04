Jakub Gogál je synom známeho herca Iva Gogála, no tentokrát nepôjde len v jeho hereckých šľapajách, ale po stopách otca zasadne aj do súťažného kresla v relácii Čo ja viem. V tej si preverí svoje vedomosti, no kadečo prezradí aj na seba. Reč sa nezvrtne len na jeho herecký chlebíček, či plány do budúcna, no moderátor Marcel Merčiak zabŕdne aj do sveta Gogálových kolegov. Jakub totiž netají obdiv k známej slovenskej herečke. Ktorej, to sa dozviete vo videu, všetko ostatné v relácii Čo ja viem v piatok o 20.30 na Jednotke.