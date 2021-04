Raši sa pustil do Hegerovej vlády: Absolútne neprijateľné!

Poslanci Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD nepodporia predĺženie núdzového stavu.

Ako v utorok na tlačovej konferencii povedal poslanec Richard Raši, rozhodnutie vlády predĺžiť núdzový stav považujú za neprijateľné. "Nevidíme naň v súčasnej situácii žiaden dôvod. Vláda nepredložila občanom žiadne argumenty, prečo by mali byť naďalej obmedzované základné ľudské práva a je absolútne neprijateľné, aby sa takéto zásadné obmedzovania považovali za samozrejmé a predlžovali sa automaticky," povedal.

Podľa Rašiho vláda nezvláda svoje povinnosti, vyčíta jej zlý manažment. Poukázal na to, že opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou sa nezverejňujú načas a o dôležitých témach sa rozhoduje na poslednú chvíľu.

Riešením súčasnej situácie by podľa Rašiho bolo prijatie pandemického zákona, ktorý by upravoval fungovanie potrebnej infraštruktúry v oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí bez toho, aby sa obmedzovali ľudské práva a slobody. Dodal, že namiesto schválenia núdzového stavu, ktorý by poslanci mohli odobriť už budúci týždeň. "Je to riešenie, ktoré trvá 30 minút," uzavrel Raši.

Ako opozičný poslanec ďalej uviedol, na poslednú chvíľu rieši kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) aj programové vyhlásenie vlády (PVV). To musia poslanci NR SR schváliť do 30. apríla. Tvrdí, že budú mať len niekoľko hodín na preštudovanie si tohto materiálu.